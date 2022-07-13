Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.
Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции
  • AP

«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придётся платить больше», — цитирует его ТАСС.

Он также призвал ЕС прекратить жаловаться и давать ещё больше денег.

«Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — добавил генсек НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России оказались вредными для Евросоюза, в результате чего евро слабеет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить