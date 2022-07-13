Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции
- AP
«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придётся платить больше», — цитирует его ТАСС.
Он также призвал ЕС прекратить жаловаться и давать ещё больше денег.
«Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — добавил генсек НАТО.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России оказались вредными для Евросоюза, в результате чего евро слабеет.