Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.

«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придётся платить больше», — цитирует его ТАСС.

Он также призвал ЕС прекратить жаловаться и давать ещё больше денег.

«Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — добавил генсек НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России оказались вредными для Евросоюза, в результате чего евро слабеет.