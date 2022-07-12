Министр экономики ФРГ Хабек: ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом

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Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Министр экономики ФРГ Хабек: ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом
  • AP

Он отметил, что страны ЕС должны сотрудничать для решения проблем.

«Мы не являемся беззащитными перед лицом происходящего. Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода... Европейское сотрудничество, которое в последние месяцы сделало нас неожиданно сильными, имеет центральное значение. Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы в одиночку пройти через эту ситуацию», — цитирует РИА Новости Хабека.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что отказ от введённых западными странами в отношении России санкций привёл бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

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