Глава МЭА Бироль предрёк тяжёлую зиму для Европы из-за ситуации на Украине

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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.
Глава МЭА Бироль предрёк тяжёлую зиму для Европы из-за ситуации на Украине
  • AP

«Мир переживает беспрецедентный энергетический кризис, равного которому по глубине и сложности мы ещё не видели», — цитирует его Bloomberg.

По его словам, главной причиной кризиса стали ситуация на Украине и санкции против России.

«Эта зима в Европе будет очень и очень трудной», — добавил он.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

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