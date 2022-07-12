Глава МЭА Бироль предрёк тяжёлую зиму для Европы из-за ситуации на Украине
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«Мир переживает беспрецедентный энергетический кризис, равного которому по глубине и сложности мы ещё не видели», — цитирует его Bloomberg.
По его словам, главной причиной кризиса стали ситуация на Украине и санкции против России.
«Эта зима в Европе будет очень и очень трудной», — добавил он.
Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.