Отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. Об этом заявил в интервью газете «Ведомости» министр финансов России Антон Силуанов.

«Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введённых западными странами», — цитирует его ТАСС.

По мнению главы российского Минфина, отмена рестрикций приведёт к установлению баланса на мировых рынках, включая продовольствие, энергоресурсы, а также стоимости логистики.

Силуанов выразил уверенность, что Россия выигрывает от сложившейся на мировом энергетическом рынке ситуации.

«Да, для России ситуация позитивная из-за высоких цен на энергоносители, но для остального мира ситуация скорее мрачная», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что западные страны хотели «наказать» Россию, но в итоге оказались в проигрыше.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.