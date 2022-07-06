Западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву, заявил профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани для издания The Hill.

«На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут за собой значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять», — заявил автор статьи.

Челлани выразил уверенность, что трудности, с которыми сейчас сталкиваются западные страны, являются доказательством пределов их реального могущества.

Он подчеркнул, что американский президент Джо Байден слишком рано начал хвастаться «сокрушением российской экономики» и «превращением рубля в руины», поскольку Запад уже ввёл все санкции, которые мог, а санкционная кампания в итоге оказалась в тупике.

Автор отметил, что рестрикции в отношении России могут привести к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Как отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, поскольку Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».