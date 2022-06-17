Мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

По словам российского лидера, в стране нормализуется экономическая ситуация. Путин отметил, что сначала были стабилизированы финансовые рынки, банковская система и торговая сеть, а затем власти приступили к насыщению экономики ликвидностью и оборотным капиталом с целью сохранения устойчивости компаний.

«Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё весной, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про «доллар за 200 рублей» и про крах нашей экономики в целом. Всё это было и остаётся оружием информационной борьбы», — констатировал Путин.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.