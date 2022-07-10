Ле Пен назвала неэффективными санкции ЕС против России

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

«Санкции оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того — они больше санкционировали французов, чем Россию», — цитирует её РИА Новости.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против России, являются главной причиной инфляции.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее в эфире France Inter заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким на протяжении ещё нескольких месяцев.

Главное таможенное управление Франции сообщило, что в стране в апреле был зафиксирован серьёзный дефицит торгового баланса.