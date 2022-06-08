Во Франции рассказали о дефиците торгового баланса страны в апреле

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Главное таможенное управление Франции заявило, что в стране в апреле был зафиксирован серьёзный дефицит торгового баланса.
Во Франции рассказали о дефиците торгового баланса страны в апреле
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт французского ведомства.

«Сальдо внешней торговли снова значительно ухудшилось в апреле 2022 года, составив €600 млн. Дефицит торгового баланса теперь составляет €12,4 млрд», — сказано в документе.

Ведомство отмечает, что основной причиной является рост цен на энергоносители.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким ещё на протяжении нескольких месяцев.

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