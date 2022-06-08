Во Франции рассказали о дефиците торгового баланса страны в апреле

Главное таможенное управление Франции заявило, что в стране в апреле был зафиксирован серьёзный дефицит торгового баланса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт французского ведомства.

«Сальдо внешней торговли снова значительно ухудшилось в апреле 2022 года, составив €600 млн. Дефицит торгового баланса теперь составляет €12,4 млрд», — сказано в документе.

Ведомство отмечает, что основной причиной является рост цен на энергоносители.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким ещё на протяжении нескольких месяцев.