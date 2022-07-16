Игра по чужим правилам: как развивается социально-политический кризис в Италии

Москва заинтересована в хороших отношениях с Римом и желает итальянцам правительства, «которое не будет склонно служить США». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разворачивающийся в Италии правительственный кризис. Ранее премьер-министр республики Марио Драги сообщил, что намерен покинуть свой пост из-за противоречий в правительстве. Однако его отставку не принял президент страны Серджо Маттарелла. Между тем население Италии всё больше недовольно политикой её руководства, которая привела к колоссальному росту цен на электроэнергию, топливо и ряд товаров. Эксперты считают, что кризис в правительственных кругах Италии спровоцирован отсутствием точек соприкосновения по насущным политическим вопросам, что прежде всего отражается на гражданах.

Россия предпочитает иметь с Италией хорошие отношения и желает ей преодолеть все проблемы, которые подвели страну к правительственному кризису. Об этом 15 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии итальянским СМИ.

«Мы желаем Италии всего наилучшего, а также преодолеть проблемы, которые были созданы предыдущими правительствами. Мы хотим иметь хорошие отношения с Италией. Не только руководство (России. — RT), но и большинство россиян считают Италию хорошим партнёром», — сказала дипломат ANSA.

Кроме того, в комментарии агентству AGI она подчеркнула, что РФ желает «итальянцам правительства, которое не будет склонно служить интересам США».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

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© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

При этом в Брюсселе пришли к выводу, что ситуация в Италии якобы является следствием попыток РФ дестабилизировать Европейский союз. С таким утверждением, в частности, выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. В комментарии ANSA он предположил, что Москва якобы влияет на национальную политику европейских стран, распространяя «дезинформацию».

Внутренние разногласия

Напомним, 14 июля глава итальянского правительства Марио Драги во время совещания кабмина объявил о намерении уйти со своего поста. Поводом стал отказ партии «Движение пяти звёзд» (M5S), которая до недавнего времени составляла основу правящей коалиции, участвовать в голосовании о доверии правительству в сенате (верхняя палата итальянского парламента. — RT). Как отметил сам Драги, «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания». Ранее премьер-министр говорил, что не видит своего правительства без участия M5S.

Однако президент страны Серджо Маттарелла отказался принять отставку Драги, предложив ему выступить в парламенте.

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Между тем, лидер «Движения пяти звёзд» Джузеппе Конте ранее пояснил, почему его партия не намерена принимать участие в сенатском голосовании. По его словам, выносившийся на голосование вопрос о доверии правительству увязывался с принятием законопроекта о пакете помощи семьям и компаниям в размере €23 млрд. В M5S же с этим законопроектом не согласны, так как не считают содержащиеся в нём меры достаточными, отметил Конте.

Этот вопрос — не единственный из тех, что не находят поддержки у партии. В частности, «Движение пяти звёзд» не согласно с политикой Марио Драги в отношении украинского кризиса. Ещё 26 апреля в Twitter Конте написал, что M5S выступает против отправки тяжёлых вооружений Киеву, которые выходили бы за рамки законной самозащиты, в соответствии с 51 статьёй Устава ООН.

«Мы должны работать над политическим решением конфликта, нам нужно наращивать дипломатию, а не военную напряжённость», — заявил тогда политик.

В начале июня он подтвердил своё несогласие с участием Италии в гонке по вооружению Украины и увеличению военных расходов. На тот момент Рим уже отправил Киеву три партии оружия.

«Когда я встречался с Драги по вопросу об увеличении военных расходов, я сказал, что просматривается драматическая экономическая ситуация с перспективой серьёзной рецессии... У нас уже 12% трудящихся получают нищенские зарплаты. К тому же средний класс продолжает беднеть», — заявил Конте агентству ANSA.

Западное оружие для Украины

AFP

© Sergei SUPINSKY

Поставки оружия Украине спровоцировали раскол и в самом «Движении пяти звёзд». Так, позицию Конте осудил его однопартиец Луиджи Ди Майо, занимающий пост главы МИД Италии, который в украинском вопросе полностью поддерживает Драги. В связи с этим 21 июня он объявил о выходе из M5S и формировании нового политического объединения, которое получило название «Вместе ради будущего». С ним «Движение» покинули порядка 60 парламентариев.

Стоит отметить, что Джузеппе Конте и Марио Драги пытались уладить разногласия путём переговоров. Лидер M5S в начале июля даже направил премьеру письмо, в котором изложил своё видение дальнейшей политики страны в девяти пунктах. Однако Драги расценил этот документ как ультиматум, заявив 13 июля, что удерживать на этой основе коалицию бессмысленно.

Теперь же, как отмечают эксперты, есть вероятность, что одним из вариантов развития событий станет роспуск парламента и объявление досрочных парламентских выборов, которые могут состояться осенью. Драги же до формирования нового правительства будет исполнять обязанности премьера. Возможность внеочередных выборов допустил и Луиджи Ди Майо.

«В среду (20 июля. — RT) Италия рискует остаться без правительства, оказаться перед перспективой досрочных выборов, что не проблема для партий, но представляет большую проблему для страны», — заявил он в эфире радиостанции Rtl.

«Расплачиваемся за них мы»

Между тем, многие итальянцы всё больше недовольны действиями властей, которые, стараясь следовать ныне сложившейся западной политической конъюнктуре, усугубили проблемы в собственной стране. Так, в беседе с RT граждане Италии осудили чрезмерную увлечённость своего правительства антироссийскими санкциями, которые бьют по их собственному благосостоянию.

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«Эти санкции возвращаются в Европу словно бумеранг. Расплачиваемся за них мы, обычные граждане, и они способствуют лишь обнищанию населения. Некогда довольно обеспеченные люди сейчас оказались в непростом положении из-за этих (антироссийских. — RT) санкций, которые дают о себе знать здесь», — говорит замдиректора католической благотворительной организации «Каритас» Серджо Чиреси.

По его словам, бедность в стране продолжает нарастать, а ситуация в ближайшие месяцы ещё больше ухудшится.

Ещё один собеседник RT, глава итальянской производственной ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Assoimpresa Марио Аттинаси напоминает, что именно политика властей спровоцировала в республике энергетический кризис, который ведёт к краху множества местных предприятий.

«Счета за газ и электричество выросли на 400% — ситуация воистину невероятная. Из-за резко возросших налогов и счетов тысячи компаний находятся на грани закрытия. Правительство Драги обязано вмешаться, власти должны немедленно что-то предпринять», — говорит Аттинаси.

Сицилия, Италия

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Его мнение разделяет и собеседник RT, пожелавший остаться неназванным: «Вне всякого сомнения, ситуация плачевная. Счета на оплату безумно выросли, и многие семьи, подобные моей, оказались в тяжёлом положении. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы что-то изменится в лучшую сторону, но настроен я весьма скептически, поскольку государство не прикладывает особых усилий, чтобы помочь таким семьям. Из-за (антироссийских. — RT) санкций у нас в стране всё снова усугубится».

«Предсказуемый партнёр»

По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елены Масловой, то, что сегодня происходит в Италии, может стать началом масштабного политического кризиса, который спровоцировало отсутствие общего видения политического курса страны правительством.

«И поставки оружия на Украину — один из тех пунктов, по которому в правительстве Драги нет единого мнения. Более того, этот вопрос раскалывает не только итальянское правительство, он раскалывает итальянское общество, поскольку, по данным социологических опросов, население тоже разделилось в своих взглядах, причём практически поровну», — пояснила в комментарии RT Маслова.

Она также отметила, что текущая ситуация в стране стала следствием чрезмерного стремления Рима к плюрализму мнений в правящих кругах. В результате каждая партия пытается тянуть одеяло на себя, и даже радикальная смена правительства не сможет в одночасье решить актуальные вопросы, считает эксперт.

«Это системные проблемы, накопившиеся в Италии, которые связаны с экономическим кризисом из-за сокращения поставок энергоресурсов из России, из-за большой инфляции, увеличения всех коммунальных платежей. И спасти ситуацию должен какой-нибудь «эффективный менеджер». В Брюсселе таковым по-прежнему считают Драги», — сказала Маслова.

По её словам, в ЕС выдали колоссальный кредит доверия итальянскому премьеру, и если он сейчас уйдёт в отставку, то это негативно скажется на отношении Брюсселя к Риму.

«Драги — это в первую очередь удобный собеседник для Брюсселя, и предсказуемый партнёр, который поддерживает европейские и евроатлантические ценности. От него и Брюссель, и НАТО, и США не ожидают подвохов и рассчитывают на его лояльность и приверженность общезападному антироссийскому курсу. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы он остался на своём посту», — добавила эксперт.

Флаги ЕС

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В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT предположил, что возможная смена руководства в Италии могла бы дать надежду на восстановление диалога между Москвой и Римом.

«Россия, минуя Брюссель, выстраивает коммуникацию со всеми европейскими странами, стараясь достичь взаимопонимания и сбалансированных отношений. Однако с государствами, руководство которых подвержено внешнему влиянию и готово жертвовать своими интересами в угоду сложившейся конъюнктуре, бесполезно договариваться. Именно поэтому в МИД РФ так осторожно высказались относительно того, что в будущем власти республики, возможно, будут более взвешенно относиться к тем странам, с которыми имеет взаимовыгодные связи», — пояснил Мухин.

Между тем, как напомнила в комментарии RT сенатор Ольга Ковитиди, ЕС, играя по чужим правилам, несёт колоссальные убытки.

«Рейтинги политиков стремительно падают. Миграционный, финансовый, энергетический, экономический, продовольственный кризисы обнаружили множественные нерешённые европейские проблемы, нарочито прикрытые украинским кризисом», — заявила она.

В связи с этим политик считает неминуемым наступление масштабного европейского кризиса.

«К осени ситуация не только в Европе, но и в мире будет только усугубляться, учитывая усиливающиеся проблемы, связанные с отказом от российского газа», — резюмировала Ковитиди.