Сенатор Ковитиди: рейтинги европейских политиков стремительно падают

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT высказывание министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о том, что российскому президенту Владимиру Путину «на серебряном блюде подали голову» премьера Марио Драги, который ранее объявил о решении подать в отставку.

«Наступление масштабного европейского кризиса уже неминуемо. К осени ситуация не только в Европе, но и в мире будет только усугубляться, учитывая усиливающиеся проблемы, связанные с отказом от российского газа», — объяснила Ковитиди.

По её словам, все попытки России предостеречь европейских партнёров от совершения «фатальных политических ошибок» не увенчались успехом.

«ЕС, играя по чужим правилам, несёт колоссальные убытки. Рейтинги политиков стремительно падают. Миграционный, финансовый, энергетический, экономический, продовольственный кризисы обнаружили множественные нерешённые европейские проблемы, нарочито прикрытые украинским кризисом», — добавила сенатор.

По её мнению, не важно, сегодня или через полгода уйдёт в отставку премьер-министр Италии Марио Драги, — «его отставка неминуема, равно как и отставка большинства его европейских коллег».

14 июля Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.