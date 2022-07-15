Политолог Мезюхо обвинил главу МИД Италии Ди Майо в русофобии
- AP
Как подчеркнул Мезюхо, подобного рода риторика — «обыкновенная русофобия».
«В свете внутриполитического кризиса в Италии всем европейским государствам следует задуматься. Я думаю, что в ближайшие пять—семь лет нас ждёт череда кризисов внутри европейского континента, и это будет в первую очередь связано с тем, что сегодня и ранее принимались абсолютно непродуманные решения в области экономики в угоду антироссийскому курсу США», — заявил эксперт.
14 июля Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.