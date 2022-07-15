Политолог Мезюхо обвинил главу МИД Италии Ди Майо в русофобии

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT высказывание министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о том, что российскому президенту Владимиру Путину «на серебряном блюде подали голову» премьера Марио Драги, который ранее объявил о решении подать в отставку.
Политолог Мезюхо обвинил главу МИД Италии Ди Майо в русофобии
  • AP

Как подчеркнул Мезюхо, подобного рода риторика — «обыкновенная русофобия».

«В свете внутриполитического кризиса в Италии всем европейским государствам следует задуматься. Я думаю, что в ближайшие пять—семь лет нас ждёт череда кризисов внутри европейского континента, и это будет в первую очередь связано с тем, что сегодня и ранее принимались абсолютно непродуманные решения в области экономики в угоду антироссийскому курсу США», — заявил эксперт.

14 июля Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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