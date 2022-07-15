Глава МИД Италии Ди Майо прокомментировал ситуацию с премьером Драги

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал ситуацию с премьером Марио Драги.
Глава МИД Италии Ди Майо прокомментировал ситуацию с премьером Драги
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — сказал он в эфире радиостанции Rtl 102.5.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопросы отставок премьеров внутренним делом этих европейских стран.

14 июля Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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