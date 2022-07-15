Песков назвал заявления премьеров Италии и Британии об отставке внутренним делом стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопросы отставок премьеров внутренним делом этих европейских стран.
Песков назвал заявления премьеров Италии и Британии об отставке внутренним делом стран
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке итальянского премьера Марио Драги, уходу с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе с поста канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее стало известно, что Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

Также в СМИ появилась информация, что Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

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