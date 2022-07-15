Telegraph: Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране. Об этом заявил журналист Дэниел Джонсон в статье для издания The Telegraph.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», — заявил Джонсон.

По его словам, две трети избирателей осуждают Шольца за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны.

Ранее глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность тем, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt предупредила о возможном росте безработицы в Германии на фоне сокращения поставок газа из России, так как это спровоцирует финансовый кризис во многих компаниях в ФРГ.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.