В ФРГ предупредили о возможной «битве за газ» в странах Европы

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Дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС, заявил глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — цитирует его Die Welt.

По мнению Мерца, во избежание такого сценария необходимо заранее создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.

Вместе с этим политик предостерёг от возможных спекуляций на тему прекращения поставок топлива со стороны России.

«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — заключил Мерц.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

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