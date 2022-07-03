Вице-канцлер ФРГ: страна может столкнуться со сбоями электроснабжения из-за нехватки газа

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хабек обвинил Россию в сокращении поставок газа, которые могут привести к таким последствиям, как сбои.

«Это не какие-то эксцентричные действия (России. — RT), а экономическая война. Очень рациональная и очевидная. После сокращения поставок на 60% логично следует и продолжение», — считает он.

Из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе энергетических предприятий по всей стране.

«Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведёт к глубокой рецессии», — считает Хабек.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».