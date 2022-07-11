В ФРГ предупредили о возможной безработице при сокращении поставок газа из России

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt предупредила о возможном росте безработицы в Германии на фоне сокращения поставок газа из России, так как это спровоцирует финансовый кризис во многих компаниях в ФРГ.

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