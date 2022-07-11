В ФРГ предупредили о возможной безработице при сокращении поставок газа из России

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Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt предупредила о возможном росте безработицы в Германии на фоне сокращения поставок газа из России, так как это спровоцирует финансовый кризис во многих компаниях в ФРГ.
В ФРГ предупредили о возможной безработице при сокращении поставок газа из России
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«Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжёлом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — цитирует Фахими ТАСС.

По её словам, нельзя допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.

Работы по техническому обслуживанию трубопровода продлятся до 21 июля.

При этом в ФРГ сообщили о готовности в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны.

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