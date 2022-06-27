Германия готова направлять газ из своих хранилищ в соседние страны

Германия готова в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Газовый рынок уже очень сильно регулируется на общеевропейском уровне. Ни одна страна не может быть предоставлена сама себе», — приводит ТАСС его слова.

Хабек добавил, что Германия заполняет свои хранилища в том числе и для того, чтобы делиться энергоресурсами с Чехией, Австрией и при определённых обстоятельствах с Польшей и Францией.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выразила мнение, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционеров на два градуса.