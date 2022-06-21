Глава ЕК: снижение температуры отопления заменит поставки газа по «Северному потоку»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.

«Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру. — RT) кондиционера, Европа заменит все поставки по «Северному потоку», — заявила глава ЕК в интервью испанской газете El Diario.

Она отметила, что также необходимы большие инвестиции в возобновляемую энергетику.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что там ввели санкции против «Газпрома».