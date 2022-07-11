Немецкий регулятор сообщил о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»

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Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
Немецкий регулятор сообщил о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт регулятора.

«С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается «Газпромом». Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%», — отмечается в документе.

При этом указывается, что работы по техническому обслуживанию трубопровода продлятся до 21 июля.

«Работы по техническому обслуживанию трубопровода проводятся ежегодно и были объявлены. Рынок ожидал, что можно будет хранить меньше газа. Ситуация с подачей газа стабильная, сбоев в работе сетевых операторов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В 07:00 мск 11 июля поставки газа по «Северному потоку» приостановились по обеим ниткам трубопровода с целью проведения профилактических работ, в том числе тестирования механических компонентов и систем автоматизации.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

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