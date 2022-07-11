Немецкий регулятор сообщил о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт регулятора.

«С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается «Газпромом». Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%», — отмечается в документе.

При этом указывается, что работы по техническому обслуживанию трубопровода продлятся до 21 июля.

«Работы по техническому обслуживанию трубопровода проводятся ежегодно и были объявлены. Рынок ожидал, что можно будет хранить меньше газа. Ситуация с подачей газа стабильная, сбоев в работе сетевых операторов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В 07:00 мск 11 июля поставки газа по «Северному потоку» приостановились по обеим ниткам трубопровода с целью проведения профилактических работ, в том числе тестирования механических компонентов и систем автоматизации.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.