«На пути к полноценной рецессии»: чем первое за 11 лет повышение ставки ЕЦБ может угрожать экономике еврозоны
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В четверг, 21 июля, Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил впервые с 2011 года повысить свою базовую процентную ставку — с 0 до 0,5% годовых. Об этом говорится в опубликованном по итогам заседания пресс-релизе регулятора.
Также руководство ЕЦБ одобрило повышение ставок по депозитам (с -0,5 до 0% годовых) и по краткосрочным кредитам (с 0,25 до 0,75% годовых). Свои действия монетарные власти еврозоны объяснили намерением сдержать рост потребительских цен в регионе.
«Это решение основано на обновлённой оценке инфляционных рисков… Оно будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочному целевому показателю… На ближайших заседаниях Совета управляющих будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок», — сообщили в ЕЦБ.
По данным Евростата, в июне 2022 года цены на товары и услуги в еврозоне выросли в среднем на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такой уровень годовой инфляции стал максимальным за всё время наблюдений и более чем в четыре раза превысил целевую отметку ЕЦБ (2%).
На сегодняшний день примерно в половине европейских стран инфляция в годовом выражении превышает 10%. При этом в некоторых государствах региона (Литве и Эстонии) показатель уже перевалил за 20%.
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Рост цен в Европе начал заметно ускоряться ещё в 2021 году. Тогда влияние на инфляцию оказали меры властей ЕС по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«В тот момент инфляция носила в основном монетарный характер. Дело в том, что в пандемию правительства европейских стран активно печатали деньги для поддержки своих экономик и населения, что не могло не отразиться на ценах», — пояснил собеседник RT.
Позже в пользу разгона инфляции сыграло резкое удорожание энергоресурсов, подчёркивают специалисты. Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, увеличение стоимости нефти, газа и электроэнергии по цепочке привело к дополнительному повышению цен на абсолютно все группы товаров.
«Только с начала текущего года электроэнергия для розничных потребителей в Европе подорожала минимум втрое, а для бизнеса и промышленных предприятий — в пять раз. Сегодня это один из ключевых факторов роста инфляции в Европе, причём долговременный», — считает Деев.
Как ранее объяснял президент России Владимир Путин, главной причиной наблюдаемой динамики цен стали ошибки европейских властей в области энергетики. Так, в своё время руководство ЕС сделало ставку на возобновляемые источники энергии и решило отказаться от финансовых вложений в нефтегазовую отрасль.
«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряную энергию. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике пропали из-за ранее принятых политических решений», — пояснил Путин.
При этом санкции в отношении России только усугубили ситуацию, считает глава государства. В ответ на проведение специальной военной операции на Украине с конца февраля Европа вместе с США и рядом других стран продолжают вводить против Москвы всё новые экономические ограничения. В частности, Евросоюз решил отказаться от импорта угля и нефти из РФ. Помимо этого, западные рестрикции негативно сказались на поставках российского газа в ЕС.
«Объём газа на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли», — пояснил Владимир Путин.
Примечательно, что общее ухудшение ситуации в экономике еврозоны негативно отразилось и на динамике нацвалюты региона. С начала 2022 года евро на мировом рынке подешевел по отношению к доллару примерно на 10%. Более того, в середине июля европейская валюта в определённый момент даже стоила дешевле американской — впервые за последние 20 лет.
«Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России», — отмечал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Все проявления кризиса»
Любопытно, что на протяжении последних шести лет Европейский центробанк неизменно удерживал базовую процентную ставку на уровне 0% годовых. Как объяснил Артём Деев, таким образом ЕЦБ пытался стимулировать потребительский спрос в еврозоне и экономику региона в целом. Впрочем, политика регулятора себя так и не оправдала, поскольку потребление не росло нужными темпами, отмечают эксперты.
«Более того, в определённый момент в ЕЦБ даже задумывались об установлении отрицательной базовой ставки, чтобы оживить экономику и активизировать фондовый рынок. Однако идея так и осталась на бумаге, а регулятор остановился на нулевой отметке», — добавил Александр Разуваев.
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По словам Артёма Деева, в теории повышение процентной ставки должно приводить к удорожанию кредитов для населения и бизнеса, сокращению оборота денег экономике и торможению инфляции. Помимо этого, ужесточение монетарной политики призвано укрепить курс европейской валюты, поскольку вложения в евро должны стать более прибыльными для инвесторов.
Впрочем, на практике Европейскому центробанку вряд ли удастся добиться таких результатов, считает аналитик. Кроме того, по его мнению, в текущих условиях повышение ставки может ещё сильнее ослабить экономическую активность в еврозоне и подтолкнуть страны региона к рецессии.
«Повышение ставки до 0,5% при инфляции 8,6% ничего не решит. Стоимость энергоносителей будет расти и дальше, поскольку из-за санкций против России дефицит сырья продолжит увеличиться. Поэтому уже до конца года Европа увидит двузначную инфляцию», — считает аналитик.
По его мнению, в настоящий момент ЕЦБ не может позволить себе решительнее ужесточать монетарную политику для сдерживания инфляции. Так, с учётом высокого уровня госдолга в ряде стран еврозоны резкое повышение процентных ставок может обернуться чередой дефолтов. С такой ситуацией, например, могут столкнуться Италия и Греция, не исключил специалист.
«Европа сейчас на пути к полноценной рецессии, что прекрасно понимают инвесторы, уводящие капиталы из Европы в США. Поэтому в перспективе мы, скорее всего, увидим дальнейшее ослабление евро к доллару, а также все проявления серьёзнейшего кризиса в еврозоне. Помимо разгона инфляции, речь идёт об ухудшении состояния финансового рынка, банкротствах предприятий и росте безработицы», — заключил Деев.