«Чтобы не приходилось распределять норму»: как Евросоюз хочет ликвидировать газовую зависимость от России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Москва якобы использует поставляемый ЕС газ «как средство давления» и в союзе «должны быть готовыми» к этому. Ранее он призвал Евросоюз адаптироваться к снижению потребления российского голубого топлива и начать экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. По мнению экспертов, отказ от потребления Евросоюзом российского газа ударит по экономике стран ЕС, по их социальной сфере и политической устойчивости. При этом аналитики уже констатируют снижение покупательной способности населения, отметив наличие явных признаков рецессии в еврозоне из-за энергетического кризиса.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она якобы использует газ в качестве давления на страны ЕС. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«(Президент России Владимир. — RT) Путин использует газ, поставляемый нам, как средство давления, и мы должны быть готовыми», — заявил Боррель.

К посту он приложил ссылку на своё интервью телекомпании Televisión Española, опубликованное 28 июля, в котором призывает страны Евросоюза к немедленной экономии энергоресурса, чтобы в дальнейшем полностью освободиться от российской энергетической зависимости.

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«Мне кажется важным, чтобы мы сейчас же занялись сбережением, чтобы не приходилось использовать сдерживающие методы, не приходилось распределять норму, — подчеркнул Боррель. — Мы решили, что мы освободимся от такой сильной энергетической зависимости от России: вначале от угля, затем от нефти и от газа за более долгий срок, чтобы адаптироваться. Мы это сделаем, и Россия это знает».

Напомним, 26 июля страны ЕС утвердили план добровольного сокращения потребления газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года «по сравнению со своим средним потреблением за последние пять лет». При этом план включает возможность перехода к второй, обязательной фазе.

«Правилами Совета (Евросоюза. — RT) также предусмотрена возможность объявить «союзную тревогу» по безопасности поставок, в случае чего снижение спроса на газ станет обязательным. Цель сокращения потребления газа — сформировать перед зимой запасы для подготовки к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергопоставки в качестве оружия», — говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте Совета ЕС.

При этом, как пишет агентство Reuters, меры Евросоюза по сокращению потребления газа на 15% призваны «наполнить хранилища и высвободить топливо для распределения (между странами ЕС. — RT) при кризисе поставок».

Газовые трубы в Германии

Legion-Media

«Законодательство ЕС обязывает государства-члены отправлять газ соседнему государству в случае, если домохозяйствам и критически значимым учреждениям, как больницы, там угрожает острая нехватка. Для того чтобы это осуществить, правительства готовят двусторонние договорённости», — сообщает Reuters.

Впрочем, как отмечает агентство, пока заключено лишь шесть таких соглашений, подписанных между восемью странами, в том числе между Германией и Австрией, Эстонией и Латвией, а также Италией и Словенией.

Пагубное воздействие

Между тем, по данным Евростата, энергетический кризис в Европе уже негативно отражается на экономике ЕС. Согласно предварительной оценке ведомства, годовая инфляция в 19 странах еврозоны (из 27) вновь обновила исторический максимум, ускорившись с 8,6% в июне до 8,9% в июле. При этом, как сообщает Евростат, на увеличение инфляции больше всего влияет рост цен на энергоресурсы.

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Кроме того, в Германии, которая является лидером европейской экономики, госдолг по итогам прошлого года достиг рекордных показателей — около €2,32 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Федерального статистического управления ФРГ.

«Это соответствует задолженности на душу населения в размере €27 922. Это на €1782 больше, чем в конце 2020 года (€26 140)», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет агентство Bloomberg, энергокризис привёл к тому, что ФРГ теряет свои лидирующие позиции в Европе.

«В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе, направлял политику и играл роль «плохого полицейского», когда дело касалось более слабых южных экономик. Энергетический кризис нарушил этот баланс. Пока Берлин всё ещё приходит в себя от шока, юг Европы становится всё напористее», — отмечается в материале агентства.

«Сильно вредят странам Евросоюза»

По словам директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, сведение потребления Евросоюзом российского газа к минимуму ударит по экономике стран ЕС, по их социальной сфере и политической устойчивости.

«При этом в Европейском союзе есть понимание, что спокойно пережить предстоящую зиму без российского газа не получится. Поэтому Боррель и говорит о постепенном сокращении газовой зависимости от России, но в очередной раз безосновательно обвиняет Москву в использовании газа как средства давления», — сказал эксперт в комментарии RT.

«Сейчас ЕС просто необходимо российское голубое топливо. Из-за сокращения объёмов дешёвых российских энергоносителей цена на них растёт, и население Евросоюза вынуждено платить намного больше денег за отопление, горячую воду, топливо и продукты, чем прежде», — пояснил Кулагин.

Как следствие — расходы жителей ЕС увеличиваются, а их покупательная способность существенно снижается, добавил аналитик.

При этом Германия, для которой наиболее чувствительна реализация планов ЕС по снижению энергозависимости от России, «оказывается зажатой в политических клешнях», считает Кулагин.

Заседание Совета ЕС

AP

© Olivier Matthys

«В ФРГ могли бы дать зелёный свет запуску «Северного потока — 2», за счёт чего решилась бы львиная доля проблем с нехваткой газа, но Брюссель против того, чтобы таким образом идти навстречу России. Хотя этим руководство ЕС поможет именно своим гражданам. В таких условиях Берлину приходится лавировать между внутренними проблемами и политическими задачами. И делать это становится всё сложнее», — считает аналитик.

По словам Кулагина, под вопросом уже стоит работа целого ряда отраслей Германии, поскольку множеству энергоёмких предприятий из-за кризиса проще закрыться, чем продолжать функционировать. Эксперт также отметил, что и самому Брюсселю не удаётся найти баланс между собственными политическими желаниями и экономическими потребностями стран ЕС.

«Несмотря на громкие призывы закупать газ не у России, никаких серьёзных альтернатив у Евросоюза до сих пор нет. Голубое топливо не возьмётся из ниоткуда, оно должно быть где-то добыто. Но Норвегия уже работает на полную мощность, поставки из Азербайджана идут лишь в рамках запланированных ранее проектов, Северная Африка тоже неспособна дать больше газа. А проекты по поставкам СПГ реализовываются долго, на всё это уйдёт несколько лет, к тому же требуются серьёзные инвестиции», — констатировал эксперт.

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Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, сейчас Евросоюзу просто негде взять дополнительные объёмы газа, кроме России.

«Дело в том, что практически весь массив голубого топлива в мире законтрактован на долгие годы вперёд. И в связи с этим возникает вопрос: на что вообще надеются в ЕС? Все их мечты об альтернативных поставщиках, которые якобы быстро смогут поставить вместо российского газа свой, — это не более чем самообман и попытка пустить пыль в глаза собственному населению», — отметил аналитик в беседе с RT.

По словам Оленченко, именно от поставок российского газа в Европу зависят не только цены на отопление и горячую воду в ЕС, но и работа целого ряда промышленных предприятий.

«В частности, это химперерабатывающие заводы, организации по производству азотных удобрений. Отсутствие необходимого объёма российского газа ведёт к снижению количества производимых товаров, а значит, конкурентоспособность таких европейских фирм на мировом рынке падает», — сказал эксперт.

Заявления Борреля о необходимости снизить потребление российского газа и голубого топлива в целом «противоречат экономической логике», считает Оленченко.

«Такое сокращение используемых ресурсов означает торможение экономики, а это, в свою очередь, ведёт к уменьшению доходов населения. То есть речь идёт о рецессии. Но Боррель мотивирует эти изменения необходимостью ликвидировать зависимость от России, пытаясь таким образом замаскировать ошибки Брюсселя в энергосфере, которые и привели к текущему кризису», — заявил аналитик.

Флаг ЕС

Gettyimages.ru

© Grant Faint

При этом, по словам Оленченко, в сложившейся ситуации лишь некоторые страны ЕС готовы делиться топливом, а потому нельзя исключать вероятность принудительного порядка сокращения потребления газа на 15% для стран еврозоны.

«От Брюсселя можно ожидать каких угодно шагов, даже если они сильно вредят странам Евросоюза. Такая мера приведёт к ещё большему разобщению между странами-членами и росту социальной напряжённости в обществе. Население встретит с непониманием тот факт, что ему придётся ограничивать своё потребление в угоду другим странам ЕС. В конечном счёте всё это приведёт не только к сокращению экономики, но и к росту протестных настроений», — заключил аналитик.