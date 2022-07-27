«Может привести к экономическому коллапсу»: как Европа пытается сократить потребление газа

Евросоюз согласовал снижение потребления газа на 15% до конца марта следующего года. Отмечается, что такая мера была принята в свете возможного прекращения поставок российского газа в Европу. Ранее «Газпром» объявил о снижении объёма поставок по трубопроводу «Северный поток» из-за несвоевременного возврата Канадой отремонтированной турбины и необходимости ремонта других агрегатов. В Москве подчёркивают, что техническое обслуживание газопровода было задержано из-за западных санкций. По словам аналитиков, дестабилизация газового рынка Европы вызвана недальновидной политикой Брюсселя в области энергетики.

Страны ЕС согласовали снижение потребления газа на 15% до конца марта следующего года, сообщается на сайте Совета Европы.

«В стремлении повысить безопасность ЕС в плане энергопоставок государства — члены достигли политического соглашения о добровольном 15-процентном снижении спроса на природный газ этой зимой», — говорится в заявлении Совета ЕС по итогам внепланового заседания на уровне министров энергетики.

Отмечается, что такая мера была принята в свете возможного прекращения транзита российского газа в Европу.

«Цель сокращения спроса на газ — сформировать перед зимой запасы для подготовки к возможным перебоям с поставками газа из России», — отметили в Брюсселе.

Страны Евросоюза договорились сократить спрос на газ «на 15% по сравнению со своим средним потреблением за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года».

Подчёркивается, что государства при снижении потребления голубого топлива должны избежать негативных последствий для домашних хозяйств и работы критически важных служб в сфере здравоохранения и обороны.

Сейчас нормы по экономии потребления применяются странами добровольно, однако соглашением предусмотрена возможность объявить «союзную тревогу» по безопасности поставок. При таком развитии событий сокращение потребления газа станет обязательным.

Здание Совета Европы

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Впрочем, соглашение, достигнутое в Брюсселе, даёт возможность ряду стран избежать обязательного сокращения потребления газа. В частности, к таким государствам относятся, те, которые не подключены к газовым сетям других членов ЕС, поскольку они не смогут высвободить значительные объёмы трубопроводного газа в интересах других потребителей.

Кроме того, государства-члены также могут запросить послабление требований экономии, «если они превысили свои целевые показатели заполнения газовых хранилищ» или «если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности».

Причиной для послаблений также может стать увеличение потребления газа в этих странах «минимум на 8% по сравнению со средним показателем за последние пять лет».

В заявлении Совета ЕС не указывается, какие именно страны получили подобные преференции, однако во вторник телеканал LaSexta сообщил, что Испания и Португалия смогут сократить потребление газа на 7% вместо 15%.

Позже стало известно, что отступления от новых мер предусмотрены для прибалтийских стран и островных государств Евросоюза. Об этом рассказал глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции.

Стоит отметить, что не все страны Европы поддержали новые меры Брюсселя. Изначально против нововведений выступали 11 государств ЕС, включая Венгрию. Ранее глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что план по сокращению потребления газа на 15% невыполним.

В свою очередь, министр транспорта Ирландии Имон Райан отметил, что программы снижения потребления газа на 15%, скорее всего, будет недостаточно для ЕС, чтобы пройти отопительный сезон на фоне сокращения поставок из РФ.

Чтобы всё-таки пролоббировать решение о снижении потребления, ЕК пришлось внести в изначальный план четыре блока исключений. При этом Венгрия, по данным агентства AFP, осталась при своём мнении: она стала единственной из 27 стран ЕС, которая не поддержала предложение урезать потребление газа.

Газовый голод

Напомним, ЕС принял решение снизить объёмы используемого газа на фоне сокращения поставок российского сырья по «Северному потоку».

Падение объёмов перекачки было вызвано проволочками с возвратом газовой турбины Siemens «Газпрому» после ремонта. Задержка произошла из-за антироссийских санкций Канады, где агрегат проходил сервисное обслуживание.

Из-за этого с середины июня газопровод был задействован на 40% от максимальной мощности, транспортируя лишь 67 млн кубометров в сутки. С 27 июля показатель опустился до 33 млн кубометров в сутки или до 20% от проектной мощности.

Москва предупреждала Европу о том, что политика ЕС в энергетической сфере может привести к последствиям такого рода.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля указал, что транспортировке газа в Европу мешает целый ряд факторов. Так, он напомнил, что Украина закрыла один из двух газотранспортных маршрутов, идущих по её территории, а Польша, в свою очередь, ввела санкции против газопровода «Ямал — Европа».

Работа «Северного потока» при этом оказалась под угрозой срыва из-за антироссийских санкций ЕС, которые мешают ремонту турбин.

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В то же время газопровод «Северный поток — 2», достроенный ещё в прошлом году, ЕС использовать отказывается.

«У нас существует ещё один готовый маршрут — это «Северный поток — 2». Его можно запустить, его же не запускают», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что на развитие энергетического кризиса в Европе серьёзно повлияла и программа ЕС по отказу от использования ископаемых видов топлива в пользу «зелёной» энергетики.

Впрочем, в Европе упорно продолжают обвинять в своих трудностях РФ. Так, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Россия, объявляя о сокращении поставок по «Северному потоку», якобы «ведёт коварную игру» и нарушает договоры.

Помимо этого, Хабек продолжает выступать против использования «Северного потока — 2». По его мнению, одобрение ввода в эксплуатацию этого трубопровода стало бы капитуляцией Европы.

«Заложница антироссийской кампании»

Как полагают аналитики, сокращение потребления газа, скорее всего, принесёт лишь дополнительные проблемы европейской экономике.

«Сокращение поставок может привести к экономическому коллапсу Европы. Например, значительная доля производственных мощностей Германии зависит от импорта российского голубого топлива, так как они получают электроэнергию за счёт тех станций, которые работают на природном газе. Затронет это решение и домовладения, будут большие проблемы с отоплением», — спрогнозировал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Он также добавил, что наличие в новом соглашении исключений для ряда стран может вызвать трения внутри ЕС. Аналогичного мнения придерживается заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Северный поток»

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«Вся текущая ситуация приводит к росту противоречий внутри Европейского Союза, так как он, по сути, проходит испытание на прочность. А выгодно ли в действительности жить этим странам вместе, или они вместе только при «хорошей погоде», благополучных экономических показателях? Европейский союз сейчас находится в ситуации, которая неизбежно приводит к обострению центробежных тенденций, но необязательно, что они приведут к разрыву в рамках Евросоюза», — отметил аналитик в беседе с RT.

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По словам Никиты Данюка, Европа собственной недальновидной политикой дестабилизировала газовый рынок.

«Европа оказалась в такой ситуации потому, что она является заложницей антироссийской кампании, которая координируется США и периодически Британией. ЕС не может обеспечить свою энергетическую безопасность без российских энергоносителей, в частности, без природного газа. Особенно это касается таких стран, как Германия, Австрия и Италия. Однако европейские политики сами отказываются от того, чтобы развивать энергетическое сотрудничество с Москвой, пытаются пересмотреть существующие контракты, снизить объёмы поставок, не имея возможности при этом восполнить недостающую энергию равноценными альтернативными маршрутами», — говорит эксперт.

В свою очередь, Александр Фролов отметил, что корни нынешнего кризиса следует искать также в политике, которую ЕС ведёт в области энергетики последние десять лет.

«ЕС оказался в текущей ситуации из-за сочетания ряда факторов, главным из которых стали те решения в области энергетических реформ, которые принимались в конце 2000-х годов. Тогда был взят курс на постепенный отказ от нефтяной привязки при определении цены на газ и переход на привязку биржевую по долгосрочным контрактам. В итоге от нынешнего кризиса Европа пострадала больше, чем, например, Азия, где объёмы потребления газа выше. Дело в том, что в Азии 75% газа импортируется с нефтяной привязкой, а не с биржевой», — говорит Фролов.

Вторая причина, по его словам, кроется в попытке ЕС перейти на «зелёную» энергетику.

«Отказ от угольной генерации, сокращение доли атомной энергетики в Германии, а также решение увеличить удельный вес возобновляемых источников энергии снизили манёвренность, надёжность и устойчивость энергосистемы Европы. Сочетание этих факторов и привело её к текущей ситуации», — говорит Александр Фролов.

При этом аналитики подчёркивают, что у Брюсселя был шанс избежать нынешнего кризиса.

«Для этого нужно было всего лишь проявить независимость и субъектность, потому что энергетические контакты с Россией являются частью энергетической безопасности стран ЕС. Несмотря на ситуацию на Украине, не нужно было смешивать энергетику и политику. Владимир Путин всегда говорил, что все российские энергетические проекты носят исключительно экономический характер. Мы всегда подчёркивали, что готовы, несмотря на антироссийскую позицию Брюсселя, развивать экономическое сотрудничество. Европа же, наоборот, старалась всё политизировать. Итог такого курса мы и видим сейчас», — подытожил Данюк.