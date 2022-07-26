AFP: Венгрия отказалась поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа
«Это неоправданное, бесполезное и невыполнимое предложение, которое абсолютно игнорирует национальные интересы», — сказал он.
Как уточняется, из 27 стран — членов ЕС только Венгрия выступила против принятия новых мер.
26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.
Цель решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.