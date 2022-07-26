AFP: Венгрия отказалась поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа

Венгрия отказывается поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%, сообщило AFP со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

«Это неоправданное, бесполезное и невыполнимое предложение, которое абсолютно игнорирует национальные интересы», — сказал он.

Как уточняется, из 27 стран — членов ЕС только Венгрия выступила против принятия новых мер.

26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Цель решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.