Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения о добровольном снижении спроса на газ
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Отмечается, что способы снижения спроса страны смогут выбирать сами.
При этом постановление Совета также предусматривает возможность инициировать «предупреждение Союза» о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.
Цель данного решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000 за тысячу кубических метров.