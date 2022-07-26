Министры энергетики стран ЕС достигли соглашения о добровольном снижении спроса на газ

Министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Отмечается, что способы снижения спроса страны смогут выбирать сами.

При этом постановление Совета также предусматривает возможность инициировать «предупреждение Союза» о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.

Цель данного решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000 за тысячу кубических метров.