Услуга недоступна: как в Европе отказываются от горячей воды, отопления и городского освещения на фоне нехватки газа
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С пятницы, 29 июля, Германия ужесточает требования по заполняемости газовых хранилищ к предстоящему отопительному сезону. Об этом накануне сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.
«Согласно новым правилам, подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены к 1 сентября — до 75%, к 1 октября — до 85% и к 1 ноября — до 95%. Таким образом, планка по сравнению с предыдущими требованиями была повышена на 5%. Эта мера необходима для того, чтобы Германия смогла нормально пережить предстоящую зиму», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Сейчас немецкие ПХГ заполнены только на 67,2%. При этом ранее в Федеральном сетевом агентстве страны заявили о невозможности довести показатель до 90—95% к 1 ноября 2022 года из-за снижения поставок российского газа.
Напомним, с середины июня Россия вынужденно снижает прокачку сырья в Германию по трубопроводу «Северный поток». Причиной этому послужили проблемы с возвратом турбины Siemens «Газпрому» после ремонта.
Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, где агрегат проходил сервисное обслуживание. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но Москва так и не получила его в связи с отсутствием необходимых документов со стороны Канады. Тем временем срок службы других установок, необходимых для работы «Северного потока», начал подходить к концу, и «Газпром» стал отключать их, поскольку не может отправить в ремонт.
В связи с этим в июне мощность прокачки газа по магистрали упала до 40% от максимально возможной, а с 27 июля опустилась до 20%. В результате, сейчас объём поставок сырья через трубопровод составляет лишь около 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.
По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, даже если бы «Северный поток» продолжал работать на 40% от своей мощности, Берлин смог бы обеспечить резервы к отопительному сезону в лучшем случае на 80—85%. Более того, если ФРГ всё же удастся заполнить ПХГ до целевого уровня, топлива всё равно может оказаться недостаточно, чтобы пережить зиму. К такому выводу пришли эксперты американского Института международных финансов (IIF).
«К концу осени заполненность немецких газохранилищ обычно достигает 90%. Это позволяет Германии пережить зиму с «Северным потоком», работающим на 100%. Но сейчас мощность «Северного потока» составляет только 20%, так что даже если уровень хранения каким-то образом и достигнет 90%, этого будет недостаточно. Придётся вводить нормирование (потребления газа. — RT)», — написал главный экономист IIF Робин Брукс в Twitter.
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Более месяца назад в Германии был объявлен второй уровень чрезвычайного плана по газу. Всего инициатива предусматривает три критические стадии: первая подразумевает этап раннего предупреждения, вторая — уровень тревоги, а третья — введение режима ЧС.
Сейчас Берлин активно призывает граждан и бизнес сокращать потребление газа. А в случае введения третьего этапа чрезвычайного плана немецкие власти начнут прибегать к отключению предприятий или принудительному сокращению поставок топлива для промышленности.
Похожую ситуацию сегодня можно наблюдать и в ряде других государств Европы, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, некоторые страны региона уже начинают переходить на нормированное потребление газа в связи с его дефицитом.
«Этой зимой рядовые граждане ЕС, скорее всего, на практике столкнутся с уменьшением температуры в зданиях, ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг и даже — в ряде стран — с веерными отключениями тепла и электроэнергии. Также вероятна полная остановка некоторых химических производств без гарантированных поставок газа», — предположил Деев.
Уже сейчас, например, власти Германии планируют ввести дополнительный сбор для потребителей газа. Эксперты отмечают, что так руководство страны хочет переложить на граждан возросшие расходы промышленности на топливо.
В свою очередь, региональные администрации ФРГ начинают снижать минимальную температуру в некоторых помещениях и прекращают подачу горячей воды в офисах, спортзалах, городских бассейнах и школьных учреждениях на время летних каникул. Наряду с этим власти отключают фонтаны, часть светофоров, а также подсветки исторических и административных зданий.
Тем временем руководство Варшавы планирует отказаться от рождественской иллюминации, о чём сообщил мэр города Рафал Тшасковский.
«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить. Сам отказ от иллюминации или её ограничение не спасёт ситуацию, но станет чётким сигналом о том, что город серьёзно относится к вопросу экономии», — приводит РИА Новости слова градоначальника.
Хрупкая солидарность
На сегодняшний день в Европе растут опасения по поводу возможного полного прекращения поставок газа из России. В этой связи 26 июля страны ЕС договорились снизить потребление сырья на 15% до конца марта 2023 года.
Одобренный план предусматривает исключения для некоторых стран Евросоюза, а само снижение потребления газа должно носить добровольный характер. Между тем в случае возникновения острой нехватки топлива в регионе сокращение спроса будет принудительным.
«Важно, чтобы все государства — члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Как рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, для предприятий экономия газа означает снижение производства, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации заводы могут быть и вовсе отключены от энергии. В то же время рядовым европейцам придётся отказаться от привычного уровня комфорта, добавил эксперт.
«При этом, например, Польша уже заявила, что её хранилища и газ в них принадлежат исключительно ей самой, и делиться она ни с кем не намерена. То есть мы в очередной раз увидим, как европейская солидарность будет разбиваться о газовые проблемы», — добавил Пикин.
Как ранее отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в попытке наказать Москву санкциями страны ЕС «выстрелили себе в голову из санкционного пистолета». Теперь, по его словам, государства региона пожинают плоды своей политики в виде спада производства и ожидания зимы «в ледяных жилищах» без российского газа.
«Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают. Потом спохватились... Вспомнили, что зиму никто не отменял», — отметил Медведев.