Услуга недоступна: как в Европе отказываются от горячей воды, отопления и городского освещения на фоне нехватки газа

Власти Германии поставили себе цель заполнить газохранилища на 95% к 1 ноября, чтобы нормально пережить зиму. Впрочем, специалисты сомневаются в реалистичности этого плана без необходимых поставок сырья из России. Прокачка топлива по «Северному потоку» остаётся на минимальном уровне, из-за чего Берлин уже стал прибегать к жёстким мерам для экономии энергии. Власти страны планируют взимать сбор с потребителей газа, прекращают подачу горячей воды в офисах и школах, а также отключают светофоры и подсветку административных зданий. Похожие решения используют и в других странах Европы. Тем временем руководство ЕС призывает участников объединения активнее снижать потребление топлива и делиться его запасами друг с другом. Насколько государства региона готовы поддержать такую солидарность — в материале RT.

С пятницы, 29 июля, Германия ужесточает требования по заполняемости газовых хранилищ к предстоящему отопительному сезону. Об этом накануне сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«Согласно новым правилам, подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены к 1 сентября — до 75%, к 1 октября — до 85% и к 1 ноября — до 95%. Таким образом, планка по сравнению с предыдущими требованиями была повышена на 5%. Эта мера необходима для того, чтобы Германия смогла нормально пережить предстоящую зиму», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сейчас немецкие ПХГ заполнены только на 67,2%. При этом ранее в Федеральном сетевом агентстве страны заявили о невозможности довести показатель до 90—95% к 1 ноября 2022 года из-за снижения поставок российского газа.

Напомним, с середины июня Россия вынужденно снижает прокачку сырья в Германию по трубопроводу «Северный поток». Причиной этому послужили проблемы с возвратом турбины Siemens «Газпрому» после ремонта.

Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, где агрегат проходил сервисное обслуживание. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но Москва так и не получила его в связи с отсутствием необходимых документов со стороны Канады. Тем временем срок службы других установок, необходимых для работы «Северного потока», начал подходить к концу, и «Газпром» стал отключать их, поскольку не может отправить в ремонт.

В связи с этим в июне мощность прокачки газа по магистрали упала до 40% от максимально возможной, а с 27 июля опустилась до 20%. В результате, сейчас объём поставок сырья через трубопровод составляет лишь около 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.

По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, даже если бы «Северный поток» продолжал работать на 40% от своей мощности, Берлин смог бы обеспечить резервы к отопительному сезону в лучшем случае на 80—85%. Более того, если ФРГ всё же удастся заполнить ПХГ до целевого уровня, топлива всё равно может оказаться недостаточно, чтобы пережить зиму. К такому выводу пришли эксперты американского Института международных финансов (IIF).

«К концу осени заполненность немецких газохранилищ обычно достигает 90%. Это позволяет Германии пережить зиму с «Северным потоком», работающим на 100%. Но сейчас мощность «Северного потока» составляет только 20%, так что даже если уровень хранения каким-то образом и достигнет 90%, этого будет недостаточно. Придётся вводить нормирование (потребления газа. — RT)», — написал главный экономист IIF Робин Брукс в Twitter.

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Более месяца назад в Германии был объявлен второй уровень чрезвычайного плана по газу. Всего инициатива предусматривает три критические стадии: первая подразумевает этап раннего предупреждения, вторая — уровень тревоги, а третья — введение режима ЧС.

Сейчас Берлин активно призывает граждан и бизнес сокращать потребление газа. А в случае введения третьего этапа чрезвычайного плана немецкие власти начнут прибегать к отключению предприятий или принудительному сокращению поставок топлива для промышленности.

Похожую ситуацию сегодня можно наблюдать и в ряде других государств Европы, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, некоторые страны региона уже начинают переходить на нормированное потребление газа в связи с его дефицитом.

«Этой зимой рядовые граждане ЕС, скорее всего, на практике столкнутся с уменьшением температуры в зданиях, ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг и даже — в ряде стран — с веерными отключениями тепла и электроэнергии. Также вероятна полная остановка некоторых химических производств без гарантированных поставок газа», — предположил Деев.

Уже сейчас, например, власти Германии планируют ввести дополнительный сбор для потребителей газа. Эксперты отмечают, что так руководство страны хочет переложить на граждан возросшие расходы промышленности на топливо.

Также по теме «Курс, проводимый по указке США»: почему в ЕС призывают готовиться к прекращению поставок газа из России Европа обязана быть готова к полному прекращению поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен....

В свою очередь, региональные администрации ФРГ начинают снижать минимальную температуру в некоторых помещениях и прекращают подачу горячей воды в офисах, спортзалах, городских бассейнах и школьных учреждениях на время летних каникул. Наряду с этим власти отключают фонтаны, часть светофоров, а также подсветки исторических и административных зданий.

Тем временем руководство Варшавы планирует отказаться от рождественской иллюминации, о чём сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить. Сам отказ от иллюминации или её ограничение не спасёт ситуацию, но станет чётким сигналом о том, что город серьёзно относится к вопросу экономии», — приводит РИА Новости слова градоначальника.

Хрупкая солидарность

На сегодняшний день в Европе растут опасения по поводу возможного полного прекращения поставок газа из России. В этой связи 26 июля страны ЕС договорились снизить потребление сырья на 15% до конца марта 2023 года.

Одобренный план предусматривает исключения для некоторых стран Евросоюза, а само снижение потребления газа должно носить добровольный характер. Между тем в случае возникновения острой нехватки топлива в регионе сокращение спроса будет принудительным.

«Важно, чтобы все государства — члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Как рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, для предприятий экономия газа означает снижение производства, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации заводы могут быть и вовсе отключены от энергии. В то же время рядовым европейцам придётся отказаться от привычного уровня комфорта, добавил эксперт.

«При этом, например, Польша уже заявила, что её хранилища и газ в них принадлежат исключительно ей самой, и делиться она ни с кем не намерена. То есть мы в очередной раз увидим, как европейская солидарность будет разбиваться о газовые проблемы», — добавил Пикин.

Как ранее отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в попытке наказать Москву санкциями страны ЕС «выстрелили себе в голову из санкционного пистолета». Теперь, по его словам, государства региона пожинают плоды своей политики в виде спада производства и ожидания зимы «в ледяных жилищах» без российского газа.

«Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают. Потом спохватились... Вспомнили, что зиму никто не отменял», — отметил Медведев.