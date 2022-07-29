«Топлива может не хватить»: как Латвия планирует отказываться от российского газа

Глава основного газооператора Латвии Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что страна продолжает покупать российский газ. Рига не приобретает энергоносители напрямую у «Газпрома», они поставляются через посредника, уточнил Калвитис. Напомним, Латвия ввела запрет на импорт голубого топлива из РФ. Решение властей прибалтийской республики вступает в силу 1 января 2023 года. По словам экспертов, таким образом Латвия отказывается от доступного по цене российского газа, несмотря на кратный рост тарифов для населения и предприятий. В дальнейшем Риге будет сложно избежать серьёзных экономических проблем из-за крайне высокой цены на газ, считают аналитики.

Латвия продолжает закупки российского газа, но не приобретает его напрямую у «Газпрома». Об этом сообщил глава основного газооператора Латвии Latvijas gāze Айгарс Калвитис. Заявление топ-менеджера приводит государственная телекомпания Latvijas Televīzija.

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом» (в рублях. — RT). У нас есть другой поставщик», — цитирует Калвитиса интернет-издание Delfi.

Отмечается, что за последний месяц в Латвию из России был закачан примерно один тераватт-час (100 млн кубометров) природного газа. Наименование организации-посредника, которая поставляет Риге голубое топливо, Калвитис назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Latvijas gāze является крупнейшим в стране продавцом природного газа в Латвии. Бизнес компании напрямую связан с торговлей российским голубым топливом. Так, в 2021 году 99% поставленного потребителям газа было импортировано из РФ. Общий объём ежегодного потребления газа в Латвии составляет около 1,5 млрд кубометров.

Дефицитное топливо

Напомним, 14 июля сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону «Об энергетике», которые предусматривают запрет на поставку российского газа с 1 января 2023 года. Ранее об аналогичном решении объявило правительство прибалтийской республики.

Чтобы не зависеть от дальнейших поставок из РФ, Рига решила создать резерв сжиженного природного газа (СПГ) на Инчукалнском газохранилище и начать импорт голубого топлива из Эстонии с терминала в городе Палдиски, к западу от Таллина.

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Терминал приспособлен под приём, хранение и транзит СПГ, а также других энергоносителей. В настоящее время проводятся работы по его совершенствованию. Планируется, что обновлённый объект заработает осенью и будет находиться в совместной аренде Эстонии и Финляндии.

Рига собиралась вложить в Палдиски от €30 млн до €40 млн, рассчитывая, что им будет управлять транснациональная компания. Однако на текущий момент в Таллине и Хельсинки не объявляли о том, что готовы к рижским вложениям в уставный капитал предприятия.

Несмотря на это, как поясняют прибалтийские СМИ, Латвия получит возможность резервировать мощности в Палдиски, как она это делает в литовской Клайпеде, где также расположен СПГ-терминал.

В ближайших планах Латвии — построить собственную гавань по приёму и хранению сжиженного природного газа: на сегодняшний день существует несколько проектов, которые находятся в стадии обсуждения. В частности, власти прибалтийской республики рассматривают варианты создания СПГ-терминала в одном из трёх городов: Риге, Скулте и Вентспилсе.

На сегодняшний день наиболее тщательно проработаны первые два проекта. В Риге компания Kundzinsalas dienvidu projekts готова создать терминал мощностью 0,75—2,2 млрд кубометров. В случае положительного решения властей он сможет начать приём СПГ в 2023 году, но на создание инфраструктуры хранения ещё потребуется как минимум год.

Танкер для перевозки СПГ

globallookpress.com

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Проект в Скулте менее сложен в реализации. Он предусматривает монтаж плавучей установки регазификации (Floating storage and regasification unit, FRU) без хранилищ СПГ. Через трубопровод терминал будет поставлять природный газ в Инчукалнское хранилище. Однако из экологических соображений против строительства объекта выступают местные жители.

В комментарии RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подтвердил, что Латвия остро нуждается в собственном СПГ-терминале.

«Конечно, Латвия может получать природный газ из терминалов в Литве, Эстонии или Финляндии, но в отопительный сезон, когда потребление газа сильно увеличивается, эти страны будут удовлетворять в первую очередь собственные потребности, и для Латвии топлива может не хватить», — пояснил Юшков.

По его словам, текущая политика Риги заключается в том, чтобы как можно больше накопить газа в Инчукалнском хранилище, в том числе посредством закупок российских энергоносителей.

Напомним, по состоянию на 27 июля 2022 года Инчукалнское хранилище было заполнено на 52,35%, в нём находилось около 1,1 млрд кубометров голубого топлива. Чтобы безболезненно пройти отопительный период, к октябрю Латвия должна нарастить запасы газа до 80% — это плановый показатель, установленный Еврокомиссией.

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, вряд ли Латвии удастся пройти отопительный сезон безболезненно.

«Мне трудно предположить, откуда Латвия собирается взять столь необходимый сейчас газ. Сегодня Рига закупает его у РФ, а также у Литвы и Эстонии, но остальная Прибалтика газ не добывает — она его импортирует и ещё не отказалась от российских энергоносителей. На мой взгляд, в скором времени Латвия не сможет приобретать достаточное количество топлива у Литвы и Эстонии и ей нужно будет искать нового поставщика», — сказал Межевич в комментарии RT.

Ценовой скачок

Как полагают опрошенные RT эксперты, Латвия способна отказаться от закупок российского газа с января следующего года, однако такое решение повлечёт за собой весьма негативные экономические последствия.

«Вторую часть отопительного сезона — с января по март — Латвия, по всей видимости, будет использовать газ из хранилищ. В дальнейшем будет сделана ставка на развитие СПГ-инфраструктуры. Но её создание и эксплуатация потребуют значительных капиталовложений. Существенно более дорогим будет и сам газ», — говорит Игорь Юшков.

Как подчеркнул эксперт, именно «Газпром» предлагает Латвии наиболее оптимальные условия поставок, так как фиксирует в контрактах цены на несколько месяцев вперёд. По словам аналитика, Рига уже переплачивает за голубое топливо, покупая его у посредника.

«В дальнейшем расходы на приобретение газа будут только возрастать, что неизбежно скажется на развитии экономики и ухудшит материальное положение населения», — прогнозирует собеседник RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и Николай Межевич. Эксперт полагает, что Латвия напрасно привязывает вопрос газовых поставок к политическим отношениям с Москвой.

«Идущий из России в Латвию газопровод является единственным источником приемлемых по цене энергоносителей. Латвия, как и остальные страны ЕС, активно политизирует вопрос газовых поставок и отказывается признавать отсутствие разумной альтернативы российскому голубому топливу», — отметил Межевич.

Между тем цены на газ в Латвии продолжают расти. По подсчётам Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), в первой четверти 2022 года средняя цена для домохозяйств в Латвии выросла более чем на 259%, или в 3,5 раза по сравнению с периодом прошлого года. Для предприятий Латвии стоимость голубого топлива увеличилась в четыре раза.

С 1 июля 2022 цена на природный газ в Латвии стала ещё выше. По данным Latvijas gāze, для домохозяйств, потребляющих до 2635 кВт·ч в месяц, тариф увеличился на 65,6%, а для потребителей от 2635,1 до 5269 кВт·ч — на 74,8%. Тариф для организаций, расходующих минимум 5269,1 кВт·ч энергии в месяц, подскочил на 89,9%.

Свою ценовую политику Latvijas gāze объясняет общим ростом цен на мировых рынках. При этом компания сетует на то, что у неё нет возможности покупать дешёвый природный газ, а приобретённые ранее энергоносители уже израсходованы.

«Рост тарифов на природный газ объясняется как высокой прогнозируемой закупочной ценой природного газа на Западноевропейской бирже (TTF) в следующем полугодии, так и рекордными ценами предыдущего полугодия», — говорится на сайте предприятия.

Динамика тарифов на газ для потребителей в Латвии

© Latvijas gāze

В своих пояснительных материалах Latvijas gāze рекомендует гражданам экономить на потреблении энергии. Компания приводит результаты исследования, в ходе которого была установлена возможность на 5% сократить расход энергии при снижении температуры в отапливаемом помещении на один градус.

«По итогу за действия правительства Латвии расплачиваются обычные граждане и промышленность. Это колоссальный рост тарифов, стремительное увеличение цен на прилавках, высокая инфляция. Многие предприятия и часть населения вряд ли переживут такие проблемы. Скорее всего, республику ожидает новый мощный отток трудоспособного населения в ЕС», — считает Юшков.

По мнению Межевича, текущая энергетическая политика правительства Латвии может привести к закрытию остатков сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности страны.

«Рабочих мест в Латвии станет ещё меньше. Тем более на Россию сильно завязан транзит и немалая часть экономики республики. Теперь Латвия лишает себя недорого российского газа. Долгосрочный отказ от российского голубого топлива на руку только тем, кто хочет, чтобы Латвия не сохранила остатки своей промышленности и продолжала зависеть от ассигнований из ЕС», — заключил Межевич.