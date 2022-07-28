«Берлин продолжает придерживаться контрпродуктивной политики»: почему в Германии призвали запустить «Северный поток — 2»

Власти семи немецких городов, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, направили письмо в правительство ФРГ с предложением обдумать использование «Северного потока — 2». Бургомистры подчеркнули, что не считают правильным отказ от российских энергоносителей. Ранее начать переговоры с Россией по СП-2 призвал глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Однако Берлин продолжает придерживаться текущей политики по «Северному потоку — 2», приравняв его возможный запуск к капитуляции перед РФ. Эксперты считают, что такая позиция руководства ФРГ говорит о его несамостоятельности из-за приверженности общезападному антироссийскому курсу, который, однако, наносит ущерб прежде всего самой стране.

Бургомистры ряда немецких городов и коммун федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания направили властям региона и федеральному правительству ФРГ письмо, в котором призвали рассмотреть возможность использования «Северного потока — 2» (СП-2). Об этом сообщило агентство DPA, в распоряжении которого оказалось послание.

«Мы придерживаемся мнения, что выбранный правительством Германии путь отказа от российских энергоносителей не является правильным», — говорится в обращении.

Его авторы уточнили, что речь идёт не о том, чтобы «судорожно» ввести в работу «Северный поток — 2», а о том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Германии в долгосрочной перспективе. Подписанты считают, что на фоне технических трудностей по обеспечению полного объёма прокачки газа по «Северному потоку» необходимо искать новые пути для стабилизации ситуации — и запуск СП-2 может стать одним из них. Бургомистры также подчеркнули важность взвешенного подхода к оценке возможного ущерба для населения и экономики в регионе.

Авторы письма представляют семь городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, в числе которых популярные среди туристов города Бинц, Берген и Засниц. Как отметил в интервью телеканалу NDR мэр последнего Франк Крахт, политики Рюгена выступают за переосмысление решения нынешних проблем в свете отношений с Россией и не желают вводить на своей территории дальнейшие ограничения, в частности по горячему водоснабжению.

«Нужно вести переговоры с Россией»

Отметим, что в немецком обществе уже не первый раз звучат призывы к Берлину запустить «Северный поток — 2». Так, с соответствующим заявлением в начале июля выступил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. В интервью газете Rheinische Post он призвал начать переговоры с Россией о поставках энергоресурсов, аргументировав это тем, что федеральное правительство должно сделать всё, чтобы обеспечить энергоснабжение Германии.

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«Нужно вести переговоры с Россией о поставках энергоносителей. При необходимости также о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2» на ограниченный период времени, если поставки газа не могут быть гарантированы другим способом», — сказал Эрнст.

Он также считает, что страны Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они дают противоположный эффект.

«Энергетические санкции идут России на пользу. Они приводят к меньшему количеству продаж, но доходы от этих продаж в целом выше», — констатировал политик.

Между тем, по его словам, перебои в подаче газа будут серьёзно влиять на жителей Германии и спровоцируют разрушительные последствия для промышленности.

Позицию Клауса Эрнста разделяет и депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. В своём Twitter она написала, что экономическая война пагубно скажется на Германии.

«Экономическая война разрушает нас, а не Россию! Отменить санкции, при необходимости получать газ через «Северный поток — 2»!» — призвала Вагенкнехт.

Дрезден

Gettyimages.ru

© Matthew Micah Wright

За то, чтобы ввести в эксплуатацию СП-2, выступают и рядовые немцы. Так, читатели газеты Die Welt потребовали от федерального правительства запустить газопровод, чтобы обеспечить экономическую и социальную безопасность страны. Они считают, что заморозка «Северного потока — 2» изначально была ошибкой и политически мотивированным решением. Читатели издания также обвинили власти страны в зависимости от США, которые рассматривают Германию «только в качестве приложения».

Сдача позиций

При этом официальный Берлин продолжает придерживаться существующей позиции относительно «Северного потока — 2». Так, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек на полях конференции в Мюнхене 6 июля обратил внимание на то, что СП-2 не сертифицирован и находится под американскими санкциями. В связи с этим, как он отметил, газопровод не может рассматриваться как вариант по преодолению энергетического кризиса.

Позднее в интервью ZDF Хабек и вовсе сравнил запуск «Северного потока — 2» со сдачей всех политических позиций Европы.

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«Разрешить «Северный поток — 2» означало бы снова увеличить зависимость от российского газа — в противоположность тому, что мы делали здесь последние полгода, — и конечно, таким образом капитулировать со всеми санкциями, которые мы приняли», — подчеркнул министр.

Без энтузиазма к идее возможного запуска СП-2 относится и канцлер ФРГ Олаф Шольц, на что указал президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран 19 июля он рассказал, что обсуждал с Шольцем ввод газопровода в эксплуатацию.

«Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту», — отметил российский лидер.

Сам Шольц позднее объяснил нежелание руководства Германии задействовать «Северный поток — 2» наличием других действующих газопроводов.

«Есть несколько трубопроводов, которые идут в Германию. Некоторых из этих мощностей будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Таким образом, есть три действующих трубопровода, и технически никогда не будет проблемой выполнить все обязательства по поставкам, которые есть у России», — заявил канцлер.

Газопровод «Северный поток» в окрестностях немецкого города Любмин

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

«Боятся потерять лицо»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что руководство Германии сегодня отдаёт приоритет внешнеполитическому вектору, а не социальному или экономическому. И чем дольше будет сохраняться такой расклад, тем больше немецкие власти будут загонять себя в тупик, говорит профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Отсюда и заявления представителей истеблишмента о «капитуляции» в случае запуска «Северного потока — 2». Они боятся потерять лицо, для них утрата политического имиджа страшнее всего. К тому же они уже перешли ту черту, когда можно было отступить и согласиться провести сертификацию СП-2. Теперь же в ситуации, когда невозможно в срок максимально заполнить газохранилища, начинаются танцы по поиску выхода», — пояснил в беседе с RT Винокуров.

При этом, как он отметил, в правительстве ФРГ прекрасно осознают, чем чреват газовый кризис. Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер в беседе с корреспондентами газеты Handelsblatt допустила возможность радикальных протестов в стране из-за сложностей с поставками газа и резкого подорожания энергоносителей, напомнил аналитик.

«Для немцев предупреждение о протестном потенциале вообще страшно звучит. И эта турбулентная ситуация при отсутствии адекватных решений со стороны властей будет только усугубляться», — прогнозирует Винокуров.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT обратил внимание на то, что Германия сейчас не полностью суверенная страна, так как её политика «идёт рука об руку с курсом большого брата из Вашингтона».

«Соответственно, Берлин продолжает придерживаться контрпродуктивной политики и утверждать, что это Россия виновата в нарушении поставок газа», — пояснил он.

При этом эксперт счёл оправданным заявление Роберта Хабека о том, что возможный запуск «Северного потока — 2» ознаменует собой капитуляцию Запада и бесполезность его санкционной политики.

«Однако это была бы капитуляция перед здравым смыслом. Поэтому в Берлине будут до последнего момента оттягивать разрешение ситуации с газом и пытаться выехать за счёт зелёных альтернатив типа ветроэнергетики и снижения градуса отопления помещений. Однако это чревато падением конкурентоспособности немецкой экономики и социальным недовольством», — подытожил Камкин.