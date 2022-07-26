Министр экономики ФРГ Хабек: одобрение «Северного потока — 2» стало бы капитуляцией Европы

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что одобрение газопровода «Северный поток — 2» стало бы «капитуляцией Европы».

Об этом, как сообщает DPA, он сказал в Брюсселе в ходе внепланового заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.

«Одобрение «Северного потока — 2» вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа (прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода), и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — цитирует Хабека ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июля заявил, что «Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии, однако он закрыт по политическим причинам.

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.

Вместе с тем, как сообщила Bild, в Германии опасаются, что дефицит газа может привести предстоящей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны.