Лавров: «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии
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Об этом он рассказал в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.
«Ну и, конечно, «Северный поток 2», который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное... в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам», — передаёт его слова РИА Новости.
Он добавил, что Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.