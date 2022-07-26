Лавров: «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии.
Лавров: «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

Об этом он рассказал в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.

«Ну и, конечно, «Северный поток 2», который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное... в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам», — передаёт его слова РИА Новости.

Он добавил, что Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.

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