Лавров: «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток 2» полностью готов удовлетворить потребности Европы в энергии.

Об этом он рассказал в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.

«Ну и, конечно, «Северный поток 2», который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное... в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам», — передаёт его слова РИА Новости.

Он добавил, что Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.