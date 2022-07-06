Силовое сдерживание: как Литва готовится к размещению бригады сил НАТО на своей территории

Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории страны сводной бригады сил НАТО к 2027 году. Об этом заявил советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис. По его словам, Литва уже сейчас способна принять дополнительные силы НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности. Эксперты отмечают, что США и НАТО готовы развернуть в Прибалтике значительное количество войск и организовать командную структуру для военного сдерживания России. РФ будет принимать зеркальные ответные военно-политические меры, подчёркивают аналитики.

Литва будет полностью готова к постоянной дислокации сводной бригады сил НАТО на своей территории к 2027 году. Об этом заявил в эфире радиостанции Žinių radijas советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис.

«Мы уже сейчас готовы к приёму дополнительных сил НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности, однако для постоянного размещения бригады альянса необходимо полномасштабное развитие инфраструктуры», — приводит его слова ТАСС.

Будрис уточнил, что планы по развитию инфраструктуры обсуждались на заседании Государственного совета обороны.

«Намеченный срок готовности инфраструктуры — 2027 год», — сказал Будрис.

Курс Вильнюса

Власти Литвы в последнее время усиленно форсируют вопрос увеличения присутствия войск НАТО и США на своей территории. Так, в феврале литовский президент Гитанас Науседа заявил, что военное присутствие США в регионе является самым надёжным фактором сдерживания России, а Вильнюс рассчитывает на постоянное пребывание американских сил на территории страны.

Тогда же литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином она также просила его увеличить американский военный контингент в Литве.

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Напомним, что с 2019 года США на ротационной основе размещают на литовской территории бронетанковый батальон. В его состав входят около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и ещё 70 транспортных средств.

Призывы руководства Литвы усилить военное присутствие США и НАТО на своей территории продолжились и после начала спецоперации РФ на Украине.

Так, в конце июня президент республики Гитанас Науседа в беседе с изданием Politico заявил, что НАТО требуется усилить своё присутствие в Прибалтике из-за угрозы, которую якобы представляет для региона Россия.

По словам Науседы, сложившаяся ситуация «не оставляет нам времени на реакцию», поскольку российские войска «с лёгкостью могут быть развёрнуты вблизи нашей границы» и «времени на подкрепление не будет».

«Важнее всего», утверждает президент Литвы, «получить очень чёткие гарантии» от союзников насчёт «более заметного передового присутствия здесь, в Балтии».

«С одной стороны, нам нужно делать свою домашнюю работу. С другой — нашим союзникам нужно готовиться направить в Литву больше военнослужащих, поскольку для нас это явный приоритет», — приводит Politico слова Науседы.

Литовский лидер добавил, что Вильнюс хочет «добиться максимума в обоих отношениях».

Председатель объединённого комитета начальника штабов Марк Милли с американскими военными в Литве

AP

© Mindaugas Kulbis

«Во-первых, расширить наши возможности, чтобы размещать у себя больше (военнослужащих. —RT). И конечно, мы очень заинтересованы в присутствии этих сил на постоянной основе», — пояснил Гитанас Науседа.

Позднее литовский МИД заявил американскому телеканалу CNBC, что «новая реальность в области безопасности в Европе требует от лидеров НАТО договориться о новой базисной линии для позиции альянса в регионе».

«Мы стремимся к тому, чтобы при адаптации политики НАТО в области сдерживания и обороны учитывалась специфика нашего региона», — сообщил CNBC литовский МИД.

«Мина-растяжка»

Литва не единственная прибалтийская республика, которая активно требует от НАТО и США усиления военного присутствия в регионе.

С заявлениями, подобными тем, что делают литовские власти, выступали также и высшие должностные лица Эстонии и Латвии. В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Также об этом сообщило издание Foreign Policy, выпустив материал под названием «Балтийские государства подталкивают НАТО к чему-то большему, чем подход по принципу «мина-растяжка», в отношении России».

«Балтийские государства подталкивают НАТО к чему-то большему, чем подход по принципу «мины-растяжки», в отношении России»

© Foreign Policy

В статье отмечалось, что прибалтийские республики недовольны ограниченным размещением в своих странах войск НАТО по так называемому принципу «мина-растяжка», о которую якобы должна «споткнуться» Россия. Издание писало, что власти стран Балтии хотят значительного увеличения иностранных контингентов на своей территории и размещения командных центров дивизионного уровня.

Порочный круг

Положение стран Прибалтики в системе безопасности существенно отличается от того, в которое поставила себя Украина, напомнил в разговоре с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

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«Никакой реальной военной угрозы нет. Свои просьбы об увеличении присутствия НАТО эти страны аргументируют потенциальной опасностью со стороны РФ, это превентивное усиление. Однако для РФ и Белоруссии ввиду наличия общих границ с прибалтийскими республиками неизбежным ответом на это станет усиление собственного военного присутствия и активности в регионе», — подчеркнул эксперт.

При этом прибалтийские страны активно просили о наращивании натовских контингентов задолго до начала военной спецоперации, добавил Николай Межевич.

«С ситуацией на Украине это связано косвенно. Прежде всего это обусловлено внутренними политическими проблемами, которые решают Литва, Латвия и Эстония и присоединившаяся к ним Польша», — подчеркнул аналитик.

Схожую позицию в беседе с RT выразил и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Даже в то время, когда формально у РФ и НАТО были отношения, которые квалифицировались как стратегическое партнёрство, уже тогда Прибалтика и Польша занимали очень жёсткую антироссийскую позицию. Именно за счёт такой жёсткой антироссийской позиции они считают, что повышают свой статус в НАТО», — подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что расширение присутствия НАТО в Прибалтике направлено на силовое сдерживание РФ.

«На последнем саммите НАТО в Мадриде были приняты соответствующие решения — штабные структуры 5-го армейского корпуса США планируется постепенно разместить в Европе, то есть штабы будут в Польше, а часть передовых подразделений планируется как раз развернуть в прибалтийских государствах», — напомнил Сергей Ермаков.

Серьёзно увеличивается численность развёртываемых подразделений, идёт переход от батальонных структур к бригадным, подчеркнул эксперт.

«Это, безусловно, серьёзный шаг Запада в отношении РФ, направленный на силовое сдерживание России», — отметил Ермаков.

Учения НАТО в Литве

AP

© Mindaugas Kulbis

При этом значительное увеличение и усиление командно-штабных структур НАТО вблизи российских границ может говорить о том, что Североатлантический альянс рассчитывает через какое-то время при определённых возможностях и условиях развернуть на этом направлении группировки, которые будут обладать потенциалом для наступательных действий, считает эксперт.

Это усиление и милитаризация подорвут стабильность в регионе и усложнят военно-политическую ситуацию, подчеркнул Сергей Ермаков.

«Что касается российского ответа, он очевиден: мы укрепляем свои вооружённые силы. Мы укрепляем наше взаимодействие с Белоруссией, которая граничит с Польшей и Литвой. Помимо прямого зеркального ответа — военно-технического и политического ответа, мы будем проводить политику гибкого реагирования на такие недружественные шаги», — заключил собеседник RT.