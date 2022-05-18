WP: прибалтийские страны и Польша попросили развернуть больше сил НАТО на их территории

Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы НАТО.

«Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России», — говорится в материале.

Отмечается, что ряд членов альянса, в частности Франция и Италия, выражают сомнения относительно возможностей России в перспективе представлять реальную угрозу для союзников.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что Балтийское море становится территорией НАТО.