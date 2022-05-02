Власти Эстонии предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе

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Эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе, заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
Власти Эстонии предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе
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Об этом сообщает Интерфакс.

«Целью правительства является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Мы договорились с Латвией и Литвой о единой позиции на предстоящем саммите НАТО в Мадриде», — сказала Каллас.

По её словам, эстонские власти хотят, чтобы в каждой балтийской стране было по одной дивизии НАТО, состоящей из войск самих государств региона и из частей альянса.

«Для Эстонии это означает наличие двух собственных пехотных бригад и дислоцированной в республике бригады союзников, необходимых частей поддержки, средств ПВО и элемента управления дивизией. В дополнительном бюджете предусмотрены средства для этого», — добавила премьер.

Ранее сообщалось, что в Литве сроком на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force).

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