Власти Эстонии предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе

Эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе, заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Целью правительства является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Мы договорились с Латвией и Литвой о единой позиции на предстоящем саммите НАТО в Мадриде», — сказала Каллас.

По её словам, эстонские власти хотят, чтобы в каждой балтийской стране было по одной дивизии НАТО, состоящей из войск самих государств региона и из частей альянса.

«Для Эстонии это означает наличие двух собственных пехотных бригад и дислоцированной в республике бригады союзников, необходимых частей поддержки, средств ПВО и элемента управления дивизией. В дополнительном бюджете предусмотрены средства для этого», — добавила премьер.

Ранее сообщалось, что в Литве сроком на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force).