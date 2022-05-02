В Литве на месяц разместят командный пункт экспедиционного корпуса НАТО

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В Литве сроком на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force).
В Литве на месяц разместят командный пункт экспедиционного корпуса НАТО
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«В целях активизации участия объединённых экспедиционных сил в Балтийском регионе и взаимодействия с силами НАТО с 2 по 31 мая в Литве будет развёрнут постоянный штаб объединённых сил», — говорится в сообщении командования армией балтийской республики.

Кроме того, запланировано проведение международных учений на уровне штабных центров для укрепления каналов связи между Литвой, Латвией и оперштабом корпуса в британском Нортвуде.

Ранее польское Министерство национальной обороны сообщало, что в военных учениях Североатлантического альянса примут участие около 18 тыс. солдат.

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