В Литве на месяц разместят командный пункт экспедиционного корпуса НАТО

В Литве сроком на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force).

«В целях активизации участия объединённых экспедиционных сил в Балтийском регионе и взаимодействия с силами НАТО с 2 по 31 мая в Литве будет развёрнут постоянный штаб объединённых сил», — говорится в сообщении командования армией балтийской республики.

Кроме того, запланировано проведение международных учений на уровне штабных центров для укрепления каналов связи между Литвой, Латвией и оперштабом корпуса в британском Нортвуде.

Ранее польское Министерство национальной обороны сообщало, что в военных учениях Североатлантического альянса примут участие около 18 тыс. солдат.