В Минобороны Польши заявили, что в учениях НАТО примут участие около 18 тысяч военных

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В военных учениях Североатлантического альянса примут участие около 18 тыс. солдат. Об этом сообщает польское Министерство национальной обороны.
В Минобороны Польши заявили, что в учениях НАТО примут участие около 18 тысяч военных
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«С 1 по 27 мая текущего года будут проходить учения Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) с участием польских солдат. В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тыс. солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории — около 7 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в учениях на территории Польши примут участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Ранее ведомство предупредило, что в Польше в мае ожидается передвижение колонн военной техники в связи с предстоящими учениями.

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