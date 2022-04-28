В Минобороны Польши объявили о передвижении колонн военной техники в связи с учениями

В Польше в мае ожидается передвижение колонн военной техники в связи с предстоящими учениями. Об этом говорится в сообщении на сайте Войска польского.

«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных трассах и дорогах местного значения.

В ведомстве попросили граждан не публиковать информацию о передвижении войск и фотографии военной техники.

Ранее Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams.