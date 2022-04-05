Минобороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams

Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контракт предусматривает поставку Польше 250 боевых машин новейшей модификации M1A2 SEP v3.

В рамках контракта Варшава также получит логистический и учебный пакеты, в частности тренажёры для экипажа танка.

По данным агентства, согласие на продажу Польше танков уже дали Госдеп и конгресс США.

Ранее польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.