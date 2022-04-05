Минобороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams

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Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams.
Минобороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контракт предусматривает поставку Польше 250 боевых машин новейшей модификации M1A2 SEP v3.

В рамках контракта Варшава также получит логистический и учебный пакеты, в частности тренажёры для экипажа танка.

По данным агентства, согласие на продажу Польше танков уже дали Госдеп и конгресс США.

Ранее польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

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