Польский вице-премьер заявил о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие США

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент такой вопрос не ставится, но он отметил, что «это скоро может измениться».

В ноябре 2021 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок НАТО ядерного вооружения в Польшу.