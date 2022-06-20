«Полигон для массовых убийств»: опубликованы документы о зверствах латвийских пособников СС в годы Великой Отечественной
- Латышские коллаборационисты / протокол допроса унтерштурмфюрера СС Таливалдиса Озолса
- © fsb.ru
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал архивные документы о зверствах латышских националистов в годы Великой Отечественной войны.
Как отмечают в спецслужбе, материалы Центрального архива ведомства были обнародованы на фоне недавних «агрессивных нацистских проявлений» в прибалтийской республике. К их числу относятся снос памятников советским воинам — освободителям, запрет на празднования Дня Победы, уголовное преследование граждан за попытки почитать подвиг Красной армии и «оголтелая русофобия».
«Одной из стран, активно возрождающих нацизм в течение трёх последних десятилетий, является Латвия, руководство которой чествует «ветеранов» Латышского легиона СС и других преступных вооружённых формирований коллаборационистов, ежегодно проводящих свои парады, и одновременно запрещает гражданам празднование 9 мая Дня Победы», — говорится в сообщении на сайте ФСБ.
«Латышские палачи»
Из документов Центрального архива ФСБ следует, что после оккупации Латвии летом 1941 года местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к захватчикам, в планы которых входили убийства военнопленных и гражданского, прежде всего, еврейского населения.
Первым карательным формированием латышских «добровольцев» стала так называемая «команда Арайса». Она действовала в качестве подразделения «латышской вспомогательной полиции».
Своё название этот отряд получил по фамилии руководителя — Виктора Арайса, получившего в 1942 году звание штурмбанфюрера СС за верную службу оккупантам.
Как отметил в беседе с RT историк, доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, команда Арайса стала основным инструментом «проведения нацистского геноцида» руками латышей-коллаборационистов.
«Арайс нередко самостоятельно отдавал приказы об аресте евреев и лично пытал их. Этот каратель ещё и пытался наживаться на них. Он требовал от евреев взятку в обмен на свободу, но, получив её, всё равно убивал несчастных», — заявил Суржик.
Подопечные Арайса громили рижские синагоги, боролись с партизанами, участвовала в геноциде советских граждан и несли охрану концлагеря «Саласпилс», крупнейшего из 23 фабрик смерти, созданных нацистами в Латвии.
«Саласпилс» был построен в октябре 1941 года в 18 км от Риги. Он возводился за счёт бесчеловечной эксплуатации евреев. Многие из тех, кого привлекли к работам, погибли от голода и непосильного труда.
- Протокол допроса члена «команды Арайса», унтерштурмфюрера СС Таливалдиса Озолса от 9 декабря 1944 года
- © fsb.ru
Лагерь использовался для убийств депортированных из Германии евреев. Также туда доставляли семьи крестьян из Белоруссии, Псковской и Ленинградской областей. Трудоспособных советских граждан отправляли на работу в Германию, а их детей оставляли в концлагере. Через «Саласпилс» прошли до 12 тыс. детей, около 7 тыс. из них погибли мученической смертью.
Помимо подчинённых Виктора Арайса на регулярной основе с мирным населением расправлялись члены «Латышского добровольческого легиона СС», подразделения Мартиньша Вагуланса, Герберта Тейдеманиса и другие коллаборационистские формирования.
Латышские националисты проявляли такое рвение к массовым убийствам, что даже сами немцы говорили о потери у латышских палачей «человеческого облика», отмечается в архивных документах.
Точное количество людей, замученных в оккупированной Латвии, неизвестно. Однако после войны советские следователи обнаружили на территории прибалтийской республики места захоронений с останками около 300 тыс. человек, говорится в материалах ФСБ.
Гитлеровцам была на руку зашкаливающая кровожадность местных коллаборационистов. По данным Центра общественных связей ФСБ России, немцы сознательно превратили Латвию в «полигон для массовых убийств». Таким образом нацисты пытались скрыть собственную ответственность за чудовищные преступления.
«Это колоссальное число (около 300 тыс. убитых. — RT) объясняется и тем, что, оценив рвение латышских палачей, немцы начали завозить сюда на убиение евреев из других европейских стран, скрывая таким образом свои кровавые преступления перед «цивилизованным Западом», — заявили в спецслужбе.
«Поголовное истребление»
Бесчеловечный характер деятельности латышских националистов ярко отражён в опубликованном ФСБ допросе члена «команды Арайса» унтерштурмфюрера СС Таливалдиса Озолса.
Он рассказал, что в апреле 1942 года в Бикернецком лесу вместе с подопечными уничтожил не менее 7 тыс. человек, включая стариков, женщин и подростков. Кроме того, коллаборационист признался, что убивал даже грудных детей.
«Я выполнял распоряжения немцев, и грудные дети также расстреливались», — заявил Озолс на допросе 9 декабря 1944 года.
- Концлагерь Stalag 347 в латвийском городе Резекне, где были убиты более 40 тыс. человек
- РИА Новости
- © Василий Савранский
Как следует из показаний гитлеровского пособника, немцы пользовались услугами латышских палачей не только в прибалтийской стране. Каратели расправлялись с беззащитными людьми и в Белоруссии. В основном они убивали евреев.
«Признаю, что люди, которых мы истребляли, были совершенно ни в чём неповинны, но по распоряжению немецких властей, такая национальность, как еврейская, подлежала поголовному истреблению, а я выполнял приказания немцев, и в этом признаю тяжкое преступление», — сказал Озолс.
Другой нацистский пособник, выпускник Фюрстенбергской школы СД (Службы безопасности рейхсфюрера СС) Индрикс Круминьш сообщил на допросе 9 августа 1945 года о массовых расправах с заключёнными Минского гетто. Жертвами палачей также становились старики, женщины и дети. По его словам, людей «вталкивали в газовые машины-душегубки».
«Я лично участвовал в выдворении (людей. — RT) из домов, а также вталкивал евреев в душегубки. Газовые автомобили беспрерывно уходили после погрузки в лес и возвращались обратно за новыми партиями (заключённых. — RT)… В этот день операция проводилась до захода солнца, и было умерщвлено приблизительно 10 тысяч советских граждан», — заявил Круминьш следствию.
Ещё одним профессиональным палачом среди латышских коллаборационистов являлся Альберт Конрадс.
В опубликованных ФСБ выдержках допроса он сообщил, что ему было поручено уничтожение согнанных в Минское гетто евреев.
«Мы брали евреев из квартир, сгоняли их целыми семьями на площадь, здесь в «гетто», а затем отправляли их на грузовиках к месту расстрела», — заявил Конрадс на допросе 25 декабря 1944 года.
Если в квартирах Минского гетто палачи находили немощных стариков и больных людей, не способных самостоятельно передвигаться, то их убивали прямо в постелях.
- Протокол допроса коллаборациониста Альберта Конрадса от 25 декабря 1944 года
- © fsb.ru
В Центре общественных связей ФСБ обратили внимание на то, что не все латышские палачи понесли наказание за свои чудовищные преступления.
Например, в 1945 году оберштурмфюрер СС Карлис Озолссмог бежать в западную зону оккупации Германии, а потом обосноваться в Австралии. Власти этой страны были осведомлены о личности коллаборациониста, но всё равно предоставили ему в 1956 году гражданство.
Офицер СС был талантливым шахматистом, и австралийцы, чтобы привлечь его в национальную сборную, закрыли глаза на нацистское прошлое. В Австралии палач благополучно дожил до 88-летнего возраста.
«Верные слуги»
По словам опрошенных RT экспертов, в период оккупации в репрессиях против гражданского населения участвовала значительная часть латышских националистов. При этом палачи осознавали, что убивают ни в чём неповинных людей.
«Ещё в 1930-е годы Латвии начали процветать юдофобские настроения. После оккупации республики немцам не составило труда найти садистов, готовых издеваться и расправлять с евреями», — пояснил Дмитрий Суржик.
- Выписка из протокола допроса Индрикса Круминьша от 9 августа 1945 года
- © fsb.ru
Как заявил в комментарии RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, имеющиеся архивные документы позволяют сделать вывод о том, что латышские националисты «торопились с гордостью доложить» о результатах расправа с мирным населением.
При этом, несмотря на многочисленные факты зверств националистов, последние 30 лет латвийские власти последовательно насаждают культ пособников нацистской Германии, констатировал Межевич.
«Немцы нашли немало верных слуг в оккупированной Латвии, но важно напомнить, что много латышей вступило в ряды Красной армии. Это и есть настоящие герои Латвии. Однако память о них активно стирается навязыванием культа националистов и сносом памятников настоящим освободителям», — резюмировал Межевич.
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