Аналитик Юшков назвал последствия решения Латвии о запрете на поставки газа из России

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT принятие парламентом Латвии поправок к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставку российского газа.

Аналитик объяснил, что в Латвии находится единственное подземное хранилище газа (ПХГ), которым пользуется фактически вся Прибалтика.

«Они все летом закачивают туда газ, потом всю зиму оттуда достают. В данный момент латвийское хранилище снабжает газом Литву, саму Латвию, Эстонию, и из Эстонии переток идёт в Финляндию. Сейчас я думаю, что они будут закачивать российский газ в латвийское ПХГ для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, а дальше будет вопрос к спросу на газ во всём регионе. У Латвии нет приёмного СПГ-терминала (для приёма сжиженного природного газа. — RT), он есть у Литвы, но он нужен ей самой», — отметил Юшков.

По его словам, Польша не прокачает газ транзитом в Латвию, Эстония планирует построить небольшой СПГ-терминал, но, по мнению специалиста, есть большие сомнения, что он позволит закачивать газ в латвийское хранилище.

Эксперт назвал решение латвийского парламента опрометчивым, отметив, что оно отразится не только на самой стране, но и на её соседях.

Ранее парламент Латвии принял закон о запрете на поставки газа из России.

В конце мая глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа.

В апреле латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов в Латвии до конца текущего года.