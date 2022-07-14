Аналитик Юшков назвал последствия решения Латвии о запрете на поставки газа из России
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Аналитик объяснил, что в Латвии находится единственное подземное хранилище газа (ПХГ), которым пользуется фактически вся Прибалтика.
«Они все летом закачивают туда газ, потом всю зиму оттуда достают. В данный момент латвийское хранилище снабжает газом Литву, саму Латвию, Эстонию, и из Эстонии переток идёт в Финляндию. Сейчас я думаю, что они будут закачивать российский газ в латвийское ПХГ для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, а дальше будет вопрос к спросу на газ во всём регионе. У Латвии нет приёмного СПГ-терминала (для приёма сжиженного природного газа. — RT), он есть у Литвы, но он нужен ей самой», — отметил Юшков.
По его словам, Польша не прокачает газ транзитом в Латвию, Эстония планирует построить небольшой СПГ-терминал, но, по мнению специалиста, есть большие сомнения, что он позволит закачивать газ в латвийское хранилище.
Эксперт назвал решение латвийского парламента опрометчивым, отметив, что оно отразится не только на самой стране, но и на её соседях.
Ранее парламент Латвии принял закон о запрете на поставки газа из России.
В конце мая глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа.
В апреле латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов в Латвии до конца текущего года.