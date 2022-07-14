Парламент Латвии принял закон о запрете на поставки газа из России

Парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставку российского газа, сообщила пресс-служба сейма.

Согласно документу, закон устанавливает обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и создавать стратегические запасы природного газа.

Как пишет портал Delfi, запрет на поставки российского газа вступит в силу с 1 января 2023 года.

В конце мая глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа.

В апреле латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов в Латвии до конца текущего года.