Парламент Латвии принял закон о запрете на поставки газа из России
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Согласно документу, закон устанавливает обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и создавать стратегические запасы природного газа.
Как пишет портал Delfi, запрет на поставки российского газа вступит в силу с 1 января 2023 года.
В конце мая глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа.
В апреле латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов в Латвии до конца текущего года.