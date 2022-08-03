«До $150 и выше»: как попытки стран G7 ограничить поставки российской нефти могут отразиться на стоимости сырья

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Как заявил по итогам заседания организации зампред правительства РФ Александр Новак, спрос и предложение на глобальном энергорынке уже вернулись к допандемийным уровням. Вместе с тем участники отрасли предупреждают о сохраняющихся рисках. Угрозу для рынка, в частности, представляют попытки Запада лишить Москву доходов от продажи сырья. Сейчас страны G7 рассматривают возможность ограничения поставок российской нефти по цене выше определённого лимита. Эксперты не исключают, что в случае реализации этой инициативы Россия остановит экспорт углеводородов, а цены других поставщиков обновят исторические максимумы. Чем для западных государств обернётся такой шаг — в материале RT.

В среду, 3 августа, страны — участницы соглашения ОПЕК+ утвердили новые параметры добычи нефти. По итогам переговоров было решено с сентября нарастить производство сырья суммарно на 100 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщил после заседания вице-премьер России Александр Новак, сейчас спрос и предложение на глобальном рынке нефти уже вернулись к допандемийным уровням марта — апреля 2020 года. При этом дополнительные объёмы добычи позволят удовлетворить растущее потребление топлива в мире, добавил зампред кабмина.

По его словам, на сегодняшний день международное авиасообщение выросло на 23% по сравнению с апрелем 2020 года. Одновременно растёт деловая активность, наблюдается высокий спрос на энергоресурсы в Китае. В то же время у стран ОПЕК+ по-прежнему сохраняются опасения относительно дальнейших перспектив нефтяного рынка.

«Есть неопределённости, которые нужно учитывать... Это в первую очередь участившиеся случаи COVID-19, распространение нового штамма. Мы видим неопределённости, связанные с нарушением транспортно-логистических цепочек из-за вводимых ограничений, в том числе на российскую нефть и нефтепродукты. Это тоже накладывает отпечаток на баланс и формирование цен», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Зампред правительства РФ Александр Новак

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

Напомним, ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России, а Великобритания объявила о планах прекратить закупки нефти у Москвы до конца года. Позже отказаться от российского сырья решили и страны Евросоюза, но эмбарго должно полноценно заработать только к началу декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Впрочем, даже на фоне объявленных санкций Россия продолжает получать высокий объём доходов от продажи энергоносителей, о чём в середине июля сообщили в Международном валютном фонде. Многие европейские страны сегодня пытаются запастись российской нефтью до введения эмбарго и поэтому активно наращивают закупки сырья. В то же время Москва начала перенаправлять экспорт углеводородов в дружественные страны и уже стала крупнейшим поставщиком для Индии и Китая.

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В этих условиях страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) задумались о создании так называемого картеля потребителей нефти для установления потолка цен на сырьё из России. Таким образом стороны хотят ограничить прибыль Москвы от экспорта сырья.

«Мы будем стремиться разработать решения, которые сократят доходы России от углеводородов… Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене, которая должна быть согласована с международными партнёрами, или ниже неё», — говорится в заявлении G7 на сайте британского кабмина.

Предполагается, что потолок цен может быть введён в начале декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго. Впрочем, инициатива западных стран по-прежнему вызывает много вопросов, отметил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Главный вопрос заключается в том, станут ли Индия и Китай присоединяться к плану G7. Без них подобную меру вряд ли удастся реализовать. К тому же пока не совсем понятно, какие ответные шаги может предпринять Россия. Если страна вовсе откажется продавать свою нефть по предложенным ценам, то стоимость сырья от других поставщиков может установить новые рекорды», — пояснил Галактионов.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её мнению, даже в случае создания картеля покупателей нефти такой альянс просуществует недолго. Как пояснила специалист, каждому конкретному потребителю проще договориться напрямую с поставщиком о льготной цене вместо того, чтобы вступать в сговор с другими импортёрами и накладывать на себя ограничения.

Ёмкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов

РИА Новости

© Виталий Тимкив

При этом Индия и Китай уже покупают нефть у Москвы со значительной скидкой. В июле стоимость сырья эталонной марки Brent на мировом рынке составила в среднем $108,92 за баррель, тогда как российская Urals продавалась по $78,41 за баррель. Такие данные приводятся в материалах Всемирного банка и Минфина РФ.

«Китай, Индия и другие крупные потребители российской нефти вне стран G7 и Запада уже скептически отнеслись к предложению о потолке цен. Все понимают, что последствием подобных экспериментов действительно может стать полный отказ России поставлять нефть странам «Большой семёрки» и тем государствам, которые пойдут на поводу у Запада. В этом случае стоимость барреля на мировом рынке вполне может подняться до $150 и выше», — не исключила Мильчакова.

Рынок без альтернатив

Удорожание нефти за последние полгода уже привело к резкому повышению стоимости топлива и рекордному разгону инфляции в США. По оценкам американского Минтруда, в июне 2022-го темпы роста потребительских цен на товары и услуги в Штатах достигли 9,1% в годовом выражении. Значение стало самым высоким с ноября 1981 года.

По словам Натальи Мильчаковой, на протяжении нескольких лет США сокращали инвестиции в нефтедобычу, поэтому теперь не могут быстро нарастить производство и компенсировать нехватку российского сырья. В Вашингтоне рассчитывают на то, что страны Ближнего Востока смогут серьёзно увеличить собственную добычу и тем самым заместить нефть из России. Впрочем, эксперты сомневаются в реализации подобного сценария.

«Администрация президента Джо Байдена прилагала большие усилия, чтобы побудить картель ОПЕК и, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Однако Эр-Рияд, видимо, не станет наращивать производство сырья за счёт России, которая оказалась под давлением санкций», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Президент США Джо Байден

AP

© Jim Watson/Pool

В самой ОПЕК ранее неоднократно подчёркивали, что в мире сегодня нет свободных мощностей для замены российского сырья. На этом фоне даже если странам G7 не удастся договориться об установлении потолка цен, стоимость нефти на мировом рынке продолжит оставаться вблизи $100 за баррель.

«В августе мы ожидаем, что цены могут колебаться в рамках $98—113 за баррель. Это наш базовый сценарий, но не исключено, что, если на рынок будут влиять нерыночные события (например, природно-климатические факторы или геополитика), цены могут выйти за рамки этого коридора. А в какую сторону — будет зависеть от характера внешних изменений», — предположила Мильчакова.

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев отметил, что в ближайшее время стоимость нефти, вероятно, продолжит оставаться высокой, что будет играть в пользу российского бюджета.

«Если говорить о наполняемости казны, то на финансовые потоки влияют сразу несколько факторов: цены на нефть сорта Urals, курс рубля и объёмы сырьевой добычи. Высокие цены на нефть предполагают увеличение финансовых поступлений в бюджет, что нивелирует негатив при сокращении добычи и укреплении рубля», — добавил собеседник RT.