«Развивается достаточно хорошо»: почему МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2022 год

Эксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз по перспективам экономики России на 2022 год и теперь ждут сокращения ВВП страны на 6%, а не на 8,5%, как предполагалось ранее. По словам специалистов, принятые в начале весны меры властей по поддержке финансового сектора оказались эффективными, а доходы Москвы от экспорта энергоресурсов остаются очень высокими. В результате даже на фоне масштабного санкционного давления российская экономика развивается достаточно хорошо, считают в МВФ. В то же время аналитики фонда несколько ухудшили прогноз по росту мирового ВВП и не исключили вероятности наступления глобальной рецессии. Какие экономические риски могут грозить миру — в материале RT.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2022 год. Согласно оценке организации, объём ВВП страны сократится на 6% вместо ожидавшихся ранее 8,5%, говорится в опубликованном во вторник, 26 июля, докладе МВФ World Economic Outlook.

В условиях масштабных санкций российская экономика по-прежнему «развивается достаточно хорошо», признали в организации. Как отметил во время пресс-конференции главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша, принятые в начале спецоперации на Украине меры для стабилизации финансового сектора оказались эффективными.

«Они помогли поддержать экономику страны. Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счёт продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы. И это также помогло обосновать (пересмотренный июльский. — RT) экономический прогноз», — приводит ТАСС слова Гуринша.

Согласно оценке МВФ, ослабление российского рынка труда оказалось не таким серьёзным, как изначально предполагалось. В то же время внутренний спрос демонстрирует некоторую устойчивость за счёт сдержанного влияния санкций на финсектор.

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Ранее аналогичную тенденцию зафиксировали и экономисты S&P Global. По подсчётам компании, в июне индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России превысил критическую отметку 50 пунктов и достиг 50,4 пункта. Такой уровень свидетельствует о начале положительной тенденции в экономике.

«Последние значения индекса свидетельствуют о возобновлении роста производства в частном секторе после трёхмесячного спада… Спрос со стороны клиентов в российском частном секторе в июне укрепился. Производители и поставщики услуг зафиксировали рост новых заказов, при этом общий объём новых продаж вырос самыми быстрыми темпами с мая 2021 года», — говорится в исследовании S&P Global.

22 июля свой макроэкономический прогноз улучшил и Центральный банк России. Если ещё в апреле ЦБ ожидал падения ВВП страны в 2022 году на 8—10% и ускорения инфляции до 18—23%, то сейчас регулятор оценивает предполагаемый спад экономики только в 4—6%, а рост потребительских цен — в 12—15% по итогам 12 месяцев.

Как рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, за последнее время экономическая ситуация в России действительно сдвинулась в лучшую сторону. Вместе с тем, по словам специалиста, многие риски пока по-прежнему сохраняются, а спад ВВП может оказаться более продолжительным, хотя и не таким глубоким.

«Нам всё ещё нужно стимулировать потребительский спрос, и в этом плане Центробанку необходимо будет предпринять меры. ЦБ уже существенно снизил ключевую ставку и теперь займёт выжидательную позицию, чтобы не спровоцировать новый рост инфляции. Одновременно необходимо поддерживать предложение на рынке, а для этого нужны структурные изменения», — добавил Масленников.

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Отметим, что МВФ несколько пересмотрел свой прогноз по экономике России и на следующий год, но в худшую сторону. По подсчётам специалистов фонда, в 2023-м ВВП страны сократится на 3,5%, а не на 2,3%, как предполагалось ранее.

Адаптация российской экономики к новым условиям потребует времени, а для возвращения к показателям 2021 года стране может понадобиться от трёх до пяти лет. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в ближайшие несколько лет одним из главных вызовов для России будет полноценный запуск импортозамещения.

«Санкции бьют по нам не так сильно, как уход иностранного бизнеса. Например, ушло множество автомобильных брендов, из-за чего у нас автопроизводство просело на 80—90%. Наиболее болезненным остаётся уход высокотехнологичных брендов, и перед правительством стоит серьёзная задача заместить их своими силами. Тут либо нужно включать всю мощь импортозамещения, либо резко менять логистику с Запада на Восток, чтобы новые партнёры смогли качественно заместить западную продукцию», — пояснил Остапкович.

Глобальная неопределённость

Международный валютный фонд при этом вновь ухудшил прогноз по мировой экономике на ближайшие два года. Согласно оценке организации, в 2022-м глобальный ВВП увеличится на 3,2%, а в 2023-м — на 2,9%. Ещё в апреле фонд ожидал увеличения показателя на 3,6% ежегодно.

«Глобальный экономический рост замедляется на фоне мрачных и более неопределённых перспектив… Более высокая, чем ожидалось, инфляция (особенно в США и основных странах Европы) провоцирует ужесточение глобальных финансовых условий. Замедление экономического роста в Китае оказалось более значительным, чем предполагалось, в связи со вспышками COVID-19 и мерами самоизоляции», — отметил Пьер-Оливье Гуринша.

Более того, эксперт не исключил, что глобальная экономика может вновь оказаться на пороге рецессии. Одним из ключевых рисков для этого в фонде считают возможное прекращение поставок газа из России в Европу.

Помимо этого, в организации опасаются новых вспышек COVID-19 в Китае, более продолжительного сохранения мировой инфляции на высоком уровне, а также удорожания продовольствия и энергоносителей, что может грозить социальными волнениями в ряде стран. В то же время повышение процентных ставок рискует обернуться проблемами с погашением долга в развивающихся государствах, предположили в МВФ.

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«Ситуация в мировой экономике сейчас определённо хуже, чем во время пандемии. Это связано с неким трендом синхронного замедления мирового экономического роста, что видно и по ЕС, и по США, и даже по Китаю. Плюс свою роль играет сохраняющаяся высокая инфляция», — уверен Никита Масленников.

По его словам, отчасти рост мировых цен на товары и услуги связан с политикой печатания денег и низких процентных ставок, которую проводили мировые регуляторы в последние годы. Сейчас к этому добавился и шок от рекордного удорожания энергоносителей на фоне антироссийских санкций Запада, добавил специалист.

«Чтобы справиться с ростом цен, центробанки увеличивают процентные ставки, но при ужесточении денежно-кредитной политики снижается деловая активность и ещё больше возрастает вероятность впасть в состояние рецессии. Эти риски существуют и для ЕС, и для США. Мировая экономика при текущих реалиях может попасть в большой экономический кризис по типу 2008—2009 годов», — заключил Масленников.