До 8% годовых: Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

В пятницу, 22 июля, Банк России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых — самого низкого уровня с конца 2021 года. Своё решение в ЦБ объяснили продолжающимся замедлением инфляции в стране. Согласно оценке регулятора, с конца мая темпы роста потребительских цен в годовом выражении опустились в среднем по России с 17,1 до 15,5%, а по итогам 2022-го могут составить 12%. Как отмечают в Центробанке, внешние условия для экономики всё ещё остаются сложными, но снижение деловой активности оказалось меньше, чем изначально предполагалось. По мнению специалистов, снижение ключевой ставки должно оживить рынок кредитования и тем самым дополнительно поддержать экономику.

В пятницу, 22 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта — с 9,5 до 8% годовых. Значение стало самым низким с декабря 2021 года.

Как объяснили в ЦБ, текущие темпы прироста потребительских цен в стране остаются низкими и способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Так, по данным регулятора, в июне соответствующий показатель опустился с 17,1 до 15,9%, а к середине июля достиг 15,5%.

«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счёт продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Согласно оценке Банка России, внешние условия для страны всё ещё остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось ранее.

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В этих условиях Центробанк заметно улучшил свой макроэкономический прогноз. Ещё в апреле ЦБ ожидал падения ВВП России в 2022 году на 8—10% и ускорения инфляции до 18—23%. Впрочем, сейчас регулятор оценивает предполагаемый спад экономики по итогам текущего года только в 4—6%, а рост потребительских цен — в 12—15%.

Улучшение прогноза во многом связано с тем, что первая реакция на западные санкции уже прошла и экономика адаптируется к новым реалиям. Таким мнением в беседе с RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Кроме того, цены на сырьё остаются высокими, а российским поставщикам удалось перенаправить экспорт товаров с запада на восток. Хотя наша нефть продаётся с дисконтом, торговый баланс остаётся положительным. При этом рубль серьёзно укрепился, что способствовало снижению инфляции и сыграло на руку компаниям, которые ориентированы на внутренний рынок и спрос», — добавил Суверов.

РИА Новости

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Отметим, что Центральный банк России снижает свою ключевую ставку уже в пятый раз подряд. Как объясняют эксперты, действия регулятора должны привести к удешевлению кредитов, оживлению деловой и потребительской активности в стране, а также увеличению оборота денег в экономике.

«Снижение ключевой ставки призвано стимулировать экономический рост, так как вместе с ней банки сразу же опустят ставки по кредитам и депозитам на такую же величину. Это значит, что бизнесу и гражданам будут дешевле обходиться займы и их обслуживание», — объяснил RT аналитик ИК «Фридом финанс» Владимир Чернов.

Напомним, в конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Такое решение было необходимо для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания резко ускорившейся инфляции в условиях санкций. В результате действий ЦБ уже в марте рыночные ставки по ипотеке в России поднимались до 23—24%, а средний процент по депозитам — выше 20,5% годовых.

Впрочем, с апреля регулятор стал постепенно опускать ключевую ставку по мере торможения инфляции и снижения паники в финсекторе. В результате на сегодняшний день средние рыночные ставки по ипотеке в стране упали до 10,69—10,81%, а максимальный процент по вкладам в десяти крупнейших банках — до 7,65% годовых, о чём свидетельствуют материалы ЦБ и компании «ДОМ.РФ». По словам Сергея Суверова, в дальнейшем эти показатели продолжат снижаться.

«Ставки по кредитам и вкладам синхронно реагируют на изменение ключевой ставки. Но депозиты, вероятно, будут опускаться более быстрыми тепами, чем кредиты. Банки всё-таки пытаются максимизировать прибыль. В то же время слишком резкое снижение депозитных ставок может привести к оттоку средств вкладчиков, поэтому банки будут подходить к вопросу с осторожностью и искать баланс», — предположил Суверов.

РИА Новости

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 16 сентября. Согласно пресс-релизу регулятора, в ЦБ планируют и дальше следить за динамикой инфляции, а также структурной перестройкой экономики и в зависимости от этого оценивать целесообразность снижения ставки.

Как предположил в беседе с RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, к концу 2022 года ЦБ может опустить ключевую ставку до 7,5—8%. По словам специалиста, это может быть сделано в интересах поддержки российской экономики.

Валютный сигнал

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта дешевела в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 2,4% — до 58 рублей, а курс евро — на 1,6%, до 58,17 рубля.

По словам Сергея Суверова, обычно снижение ключевой ставки негативно сказывается на динамике нацвалюты в долгосрочной перспективе. Смягчение монетарной политики делает вложения в рублёвые активы менее привлекательными и прибыльными для инвесторов, поэтому игроки начинают перекладывать деньги в другие валюты развивающихся рынков.

«Я думаю, сегодняшнее ослабление рубля как раз связано с существенным снижением ставки. Однако стоит отметить, что на рубль сегодня влияет целый комплекс факторов и изменение ключевой ставки — лишь один из них», — подчеркнул Суверов.

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Так, например, значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. Получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах, в то время как интерес компаний, банков и населения к зарубежным денежным знакам снизился.

В то же время слишком крепкий рубль невыгоден российским экспортёрам и бюджету, поэтому власти сейчас обсуждают возможность введения мер для контроля за курсом. Об этом ранее заявлял глава российского Минфина Антон Силуанов. В частности, министр предложил вернуться к практике валютных интервенций, когда государство продавало рубли за доллары и евро, тем самым оказывая давление на нацвалюту.

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы это делать (вкладывать деньги. — RT), чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — отмечал Силуанов.

По поручению президента России Владимира Путина правительство должно будет подготовить предложения по корректировке бюджетного правила до 25 июля. Впрочем, эксперты пока не ожидают серьёзных изменений ситуации на валютном рынке страны вплоть до сентября. Как предположил в беседе с RT экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода, до конца лета курсы доллара и евро на Мосбирже продолжат колебаться в диапазоне 57—62 рублей.