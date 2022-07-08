Обратная тяга: с чем связано возникновение дефляции в России

В июне потребительские цены на товары и услуги в среднем по России снизились на 0,35% относительно уровня мая. Первую почти за два года дефляцию в месячном выражении эксперты связывают с укреплением рубля, сезонными факторами и ослаблением спроса в экономике. Стоимость многих видов продукции корректируется после резкого скачка в начале весны. В Минэкономразвития тем временем не исключают вероятность возникновения дефляционной спирали, что может привести к ещё большему падению потребительской активности и сокращению производства. Однако в Центробанке не считают нынешнюю ситуацию коррекцией после взлёта цен. Как полагают эксперты, исправить ситуацию можно за счёт снижения ключевой ставки ЦБ, запуска параллельного импорта, а также мер властей по поддержке доходов граждан.

По итогам июня в России впервые почти за два года была зафиксирована дефляция в месячном выражении. Такие данные в пятницу, 8 июля, представили Минэкономразвития и Росстат.

По оценке ведомств, за первый месяц лета потребительские цены на товары и услуги в стране снизились в среднем на 0,35% по сравнению с маем. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё в сентябре 2020 года.

Как пояснили в Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию внесло падение цен на продовольственные товары — на 1,1%. В первую очередь наблюдаемая динамика связана с заметным удешевлением плодоовощной продукции — сразу на 9,57%.

Стоимость непродовольственных товаров опустилась в среднем на 0,41%, в то время как услуги, напротив, подорожали на 0,88%. При этом инфляция в годовом выражении замедлилась с 17,1 до 15,9%.

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Ситуация с ценами в России постепенно стабилизируется после резких скачков в первой половине весны. Напомним, в марте годовая инфляция ускорилась с 9,15 до 16,69%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет.

Тогда к резкому повышению цен привела эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на санкции Запада в отношении России. В марте рубль рекордно подешевел по отношению к доллару и евро, а россияне стали массово скупать продукты и товары.

Впрочем, уже в мае инфляция в стране опустилась до 17,1% в годовом выражении и с наступлением лета продолжила снижаться. За счёт инициатив властей и изменения условий во внешней торговле рубль сумел не только полностью отыграть санкционные потери, но и укрепиться максимально за последние семь лет. Тем временем ажиотажный спрос в магазинах стал сходить на нет, что также оказало давление на цены.

«Панические настроения у населения спали, граждане перестали скупать товары про запас. Одновременно предприятия подкорректировали отпускные цены на свою продукцию на фоне ослабевающего спроса. Таким образом, рынок сейчас находится в стадии поиска равновесия между стоимостью и предложением товаров», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Умеренное снижение цен на некоторые группы товаров может наблюдаться на протяжении всего лета, поскольку в это время на полки магазинов традиционно попадает много плодоовощной продукции от российских производителей. Об этом в интервью RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Фрукты и овощи имеют значимую долю в инфляции, поэтому подобное снижение цен закономерно. Кроме того, рубль по-прежнему остаётся достаточно крепким, что отчасти сбивает рост стоимости импортных товаров. Главное, чтобы дефляционная динамика не затянулась надолго, иначе производители начнут нести убытки и будут сокращать производство товаров», — подчеркнул эксперт.

Снижение по спирали

Наблюдаемый сегодня дефляционный тренд и замедление кредитования свидетельствуют о слабой потребительской активности в России, что пока остаётся одним из ключевых вызовов для восстановления экономики. Об этом 5 июля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Кредитный портфель физических лиц не растёт, а по компаниям основной прирост идёт за счёт наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, а предпочитают их сберегать», — объяснял Решетников.

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Ранее министр даже не исключил вероятность сползания российской экономики в так называемую дефляционную спираль. Речь идёт о ситуации, когда снижение цен приводит к экономической стагнации, падению производства и потребления, что провоцирует ещё большее удешевление товаров и услуг, а в дальнейшем — рецессию. Между тем в Центробанке пока заявляют об отсутствии рисков подобного развития событий.

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«Сейчас, действительно, последние недели у нас идёт снижение цен, но здесь нужно быть аккуратными в оценке этого фактора. Я не вижу никакой дефляционной спирали — это во многом коррекция после резкого взлёта цен, который произошёл у нас в конце февраля — начале марта. Если вы посмотрите цены по многим товарам, которые были год назад, они существенно выше. Но, конечно, мы отслеживаем ситуацию и видим снижение темпов роста цен по широкому кругу товаров», — отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, регулятор продолжит оценивать ситуацию и в дальнейшем может вновь опустить ключевую ставку. Как полагает Георгий Остапкович, такие действия регулятора должны простимулировать спрос в экономике.

«Удешевление кредитов для бизнеса позволяет предприятиям сохранить приемлемый объём выпуска продукции, поскольку без такой поддержки и в условиях падения спроса они были бы вынуждены заметно снизить производство. За счёт этого компании могут обновлять оборудование и не сокращать штат сотрудников, а также оперативно нарастить изготовление товаров при необходимости», — отметил экономист.

Напомним, ещё в конце февраля ЦБ в качестве антикризисной меры повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20% годовых. Однако по мере стабилизации ситуации в экономике уже в апреле регулятор начал смягчать монетарную политику, а в июне вернул ставку к досанкционным 9,5% годовых.

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Помимо снижения ключевой ставки, разогнать спрос среди населения должны принимаемые властями меры по поддержке роста доходов и благосостояния граждан, уверена руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Так, например, с 1 июня в России на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, который влияет на формирование размера многих социальных пособий и выплат.

«Бюджетные стимулы, включая расширение социальной поддержки, а также снижение ставок по льготной ипотеке до 7% годовых будут способствовать оживлению потребительской активности. Впрочем, на наш взгляд, при уже накопленной инфляции около 16% в годовом выражении говорить об угрозе затяжной дефляции действительно преждевременно», — предположила собеседница RT.

По её оценке, до конца 2022-го годовая инфляция будет оставаться в диапазоне 15—17%. Опуститься ниже этого коридора, как полагает эксперт, показателю пока мешает увеличение логистических издержек на фоне санкций. Впрочем, полноценный запуск параллельного импорта поможет расширить ассортимент товаров, что приведёт к росту предложения на рынке, уверен Никита Масленников.

«Тем не менее предпринимателям нужны предсказуемые правила игры, которые должно обозначить правительство в ближайшее время. Речь идёт о налоговой нагрузке, плановых проверках бизнеса и объёме финансовой помощи предприятиям. Решение этих вопросов позволит экономике быстрее адаптироваться к новым условиям и перезапуститься, что позитивно скажется и на населении», — заключил специалист.