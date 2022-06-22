До 7% годовых: правительство России снизило ставку по льготной ипотеке

Правительство России по поручению Владимира Путина снизило ставку по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Инициатива должна помочь многим гражданам улучшить жилищные условия и одновременно поддержать строительную отрасль, уверены в руководстве страны. Ещё весной на фоне резкого повышения банковских ставок выдача ипотеки в стране упала почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, смягчение условий льготной программы призвано оживить спрос на рынке жилищного кредитования, объясняют эксперты. Как в этих условиях могут измениться цены на недвижимость — в материале RT.

Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Соответствующее постановление в среду, 22 июня, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жильё на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Как отметил премьер, срок действия программы и её параметры остались прежними. До конца 2022 года все россияне могут взять ипотеку по льготной ставке при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Кроме того, в рамках инициативы гражданам можно брать кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Однако в этом случае субсидируемая ставка по-прежнему распространяется только на суммы до 12 млн и 6 млн рублей — оставшуюся часть нужно оплатить на рыночных условиях.

Снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых ранее предложил президент страны Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Как подчеркнул российский лидер, главная цель такого шага — помочь россиянам в решении жилищных проблем.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке», — объяснил Путин.

Напомним, что ещё в начале 2022 года при ключевой ставке Центрального банка 9,5% годовых россияне могли оформить льготную ипотеку под 7%. В тот момент максимальная сумма кредита была единой для всех регионов страны и составляла 3 млн рублей.

В конце февраля на фоне санкций Запада против Москвы ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых для сдерживания инфляции. В результате российские банки стали массово увеличивать проценты по жилищным кредитам, и уже в середине марта средние по стране значения достигали 23—24% годовых. В этих условиях правительство решило поднять ставку по льготной ипотеке до 12% годовых и одновременно повысить предельные размеры кредита.

По мере стабилизации обстановки в экономике с апреля ЦБ стал постепенно снижать ключевую ставку и уже в июне вернул её к досанкционным 9,5% годовых. Параллельно власти начали опускать и ставку по льготной ипотеке.

Кредитное оживление

Смягчение условий льготной программы поможет оживить рынок жилищного кредитования в России после весеннего обвала. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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По последним данным ЦБ, в апреле 2022 года выдача ипотеки в стране упала почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Так, за месяц россияне оформили только 49,4 тыс. кредитов, тогда как год назад соответствующее значение составляло 191,4 тыс.

Хотя ещё в начале весны на рынке недвижимости наблюдался высокий спрос, резкое повышение процентных ставок и рост инфляции серьёзно охладили интерес россиян к покупке недвижимости, отметил Павел Сигал. Более того, по его словам, летом востребованность ипотеки традиционно остаётся низкой в силу сезонных факторов.

«Тем не менее снижение ставки уже сейчас вызвало оживление как в сфере недвижимости, так и во всей строительной отрасли. В сочетании с разными государственными льготами и специальными условиями инициатива, несомненно, сыграет важную роль в подъёме динамики спроса. Пиковые значения потребительского интереса ожидаются не раньше наступления осени, но игроки рынка готовятся к этому заранее, оценивая наиболее актуальные направления и проводя опросы среди потенциальных покупателей», — отметил специалист.

АГН «Москва»

Вместе с тем опрошенные RT специалисты пока не ожидают возвращения спроса на жилищные кредиты в России к досанкционным показателям. На фоне произошедшего снижения реальных располагаемых доходов населения многие россияне сегодня в принципе не готовы брать ипотеку, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

По его мнению, в текущих условиях застройщики будут пытаться привлекать новых клиентов, но уже не смогут поднимать цены такими же темпами, как в последние два года. Стоимость готового жилья при этом может снизиться, не исключил эксперт.

«Вторичная недвижимость будет и дальше постепенно проседать в цене, поскольку ставки там останутся на 2—3 процентных пункта выше, чем на новостройки. К тому же покупателей сейчас значительно меньше, чем полгода назад, а продавцов сильно меньше не становится», — пояснил аналитик.

Удорожания вторичек не ожидают и в бюро кредитных историй «Эквифакс». Как полагают специалисты организации, в ближайшее время на рынке можно будет наблюдать разнонаправленные тренды.

«Вторичное жильё может остаться в тех же диапазонах цен, так как спрос на него будет снижаться в силу вывода на рынок объёмов нового строительства. В тоже время новостройки уже почти традиционно продолжат свой рост», — рассказали RT в компании.