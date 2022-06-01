Не выше 9% годовых: правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

С 1 июня россияне могут оформить льготную ипотеку на строительство частного дома своими силами, без привлечения подрядчиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых, а предельная сумма зависит от региона и может составлять 6 млн или 12 млн рублей. Как полагают эксперты, инициатива должна подогреть интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. По оценке специалистов, за счёт этого решения в стране может быть дополнительно введено около 1 млн кв. м жилья. Всего же в 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать порядка 8 тыс. льготных займов на общую сумму более 50 млрд рублей.

Правительство России запустило пилотную программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В рамках инициативы россияне смогут оформить кредит на выгодных условиях для возведения дач, коттеджей или таунхаусов своими силами — без заключения договора подряда с профессиональными застройщиками. Максимальная ставка по таким займам не будет превышать 9% годовых.

«Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия», — говорится в сообщении кабмина.

Попасть под льготные условия можно при получении кредита до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других субъектах Российской Федерации. Всего в 2022 году планируется выдать около 8 тыс. таких займов на общую сумму более 50 млрд рублей, говорится в материалах компании «ДОМ.РФ».

По условиям программы в качестве залога может быть принят земельный участок, на котором планируется строительство, и дом после его возведения. При этом все строительные работы должны быть завершены в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора. В противном случае банк может повысить процентную ставку.

«Новые меры позволят сделать ипотеку в этом сегменте рынка доступнее. Рассчитываем, что благодаря распространению льготной ипотеки на ИЖС хозспособом в России будет построено и введено ещё около 1 млн кв. м жилья», — заявила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова.

РИА Новости

© Павел Бедняков

По данным исследования «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, сегодня примерно треть желающих построить частный дом в ипотеку не готовы обращаться к профессиональным застройщикам и планируют проводить все работы самостоятельно. Речь идёт примерно о 50 тыс. семей.

В октябре 2021 года правительство распространило программу льготной ипотеки на покупку частных домов и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Вместе с тем возводить объект обязательно должны были компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. В результате инициатива не вызвала большого ажиотажа среди населения, рассказал RT генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Ипотечные кредиты на строительство индивидуальных домов с подрядом работали слабо. В среднем по рынку их доля редко превышала 1,5%. Впрочем, одобренные правительством изменения, вероятно, позволят сместить фокус внимания потребителей, и можно ожидать некоторого роста числа выдаваемых ипотечных займов на строительство частных домов», — отметил Лагуткин.

По его словам, сейчас полная стоимость ипотеки в России (все траты заёмщика на обслуживание кредита) в среднем составляет 12,3%. На этом фоне возможность оформить ссуду по ставке не выше 9% годовых может подогреть интерес граждан к рынку ИЖС. Таким мнением с RT поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

«Программа однозначно будет востребованной, поскольку для таких целей людям пока что приходится брать займы по достаточно высоким ставкам. Однако основная сложность заключается в том, что дом нужно построить в течение года после выдачи кредита. Частные проекты — это не штамповка, и здесь может быть множество нюансов, требующих времени. К тому же сейчас есть определённые проблемы с арендой спецтехники для выкапывания котлованов, септиков и выравнивания участков», — объяснил Островский.

Как отмечают опрошенные RT специалисты, сейчас нельзя однозначно сказать, насколько строительство частного дома в России выгоднее по сравнению с покупкой готового объекта в ипотеку. По словам Олега Лагуткина, всё зависит от индивидуальных условий заёмщика.

«При покупке готового объекта потребитель получает дом, в который сразу же можно переезжать и жить, но он может не в полной мере соответствовать требованиям потребителя и его семьи. При строительстве жилого дома есть возможность учесть все свои пожелания и пожелания членов семьи, но придётся потратить время на строительство и отделку дома, что в ряде случаев может быть довольно значительно. Кроме того, на время стройки придётся обеспечивать себя и семью иным помещением для проживания», — заключил эксперт.