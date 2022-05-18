До 30 млн рублей: правительство России увеличило максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить максимальный размер кредита по программам льготной и семейной ипотеки. Для Московской и Санкт-Петербургской агломераций предельная сумма займов вырастет с 12 до 30 млн рублей, а для других регионов страны — с 6 до 15 млн рублей. В рамках нововведения субсидируемая государством ставка по-прежнему будет распространяться только на суммы до 12 и 6 млн рублей, а оставшуюся часть займа можно будет оплатить на рыночных условиях. По мнению специалистов, инициатива может подогреть интерес россиян к покупке жилья и одновременно поддержать строительную отрасль.

Правительство России увеличило максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит составит 30 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 15 млн рублей. Об этом в среду, 18 мая, объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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По его словам, даже на фоне непростой экономической ситуации и внешнего давления на Россию власти по-прежнему сохраняют возможности для улучшения жилищных условий граждан. Так, россияне теперь смогут приобрести недвижимость большей стоимости на выгодных условиях, отметил глава кабмина.

«Реализация этих мер позволяет обеспечивать наших граждан современным жильём, развивать строительный сектор и загружать мощности смежных отраслей», — заявил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Напомним, до конца 2022 года все россияне могут взять кредит на покупку недвижимости по льготной ставке 9% годовых. Кроме того, до конца 2023-го у семей с одним ребёнком более, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, есть возможность оформить ипотеку под 6% годовых.

В рамках обеих программ сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возместит государство. При этом минимальный первоначальный взнос составляет не менее 15% от стоимости жилья.

Ранее попасть под льготные условия можно было при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Теперь россиянам можно брать кредиты размером до 30 и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка по-прежнему распространяется только на суммы до 12 и 6 млн рублей — оставшуюся часть можно оплатить на рыночных условиях.

«Например, если вы хотите взять кредит (по льготной ипотеке в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по льготной ставке 9%, а еще 4 млн рублей по ставке на рыночных условиях (17%). В этом случае ежемесячный платёж будет составлять 112,6 тыс. рублей», — говорится на сайте компании «ДОМ.РФ».

Одной из причин нововведения могло стать резкое снижение спроса на рынке недвижимости. Так, на фоне неопределённой ситуации в экономике и удорожания квадратных метров россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья. Об этом в беседе с RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Рынок новостроек существенно просел за апрель 2022 года. Продажи упали от 20 до 100% относительно усреднённых показателей предыдущих трёх месяцев», — рассказал специалист.

Таким образом, за счёт повышения кредитного потолка власти хотят вновь подогреть интерес населения к приобретению недвижимости, считают эксперты. По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, инициатива расширит выбор жилищных объектов для возможных покупателей и одновременно поддержит строительную отрасль.

«Для потребителей и желающих улучшить свои жилищные условия — это хороший знак, а для строительного рынка — приток дополнительных денег в отрасль и увеличение предложения со стороны девелоперов. Застройщики вряд ли начнут массово открывать новые проекты, но по крайней мере реализуемые сейчас объекты будут сданы в эксплуатацию», — пояснил эксперт.

РИА Новости

© Павел Лисицын

В свою очередь, ситуация с ценами на российском рынке недвижимости может развиваться по нескольким сценариям, считает Олег Самойлов. Так, в случае скорого завершения военной спецоперации и постепенного ослабления санкций российская экономика начнёт возвращаться в прежнее русло. В этом случае можно будет наблюдать резкое оживление на рынке труда и ажиотажное повышение спроса на покупку жилья, что приведёт к росту цен, уверен специалист.

«Если же на геополитическом поле ничего существенно не поменяется, инфляция останется на текущих уровнях, а спрос не начнёт заметно расти, то возможна стабилизация цен и даже их некоторое снижение. Впрочем, сильно снижаться им некуда, так как стоимость стройматериалов увеличивается», — добавил эксперт.

Как полагает Самойлов, в целом по итогам 2022 года рост цен на жильё будет ниже реальной инфляции. Похожей точки зрения придерживается и Николай Переславский. По его мнению, стоимость новостроек увеличится в пределах 10%.