Жилищный стимул: почему в России вырос спрос на льготную ипотеку

За год спрос на семейную ипотеку в России вырос более чем в три раза. При этом доля всех программ жилищного кредитования с господдержкой увеличилась с 25 до 40%. Такие данные RT предоставили в компании «ДОМ.РФ». Как объясняют специалисты, россияне стали чаще оформлять займы на льготных условиях в связи с резким повышением рыночных процентных ставок. Между тем эксперты не исключают, что в дальнейшем интерес граждан к таким кредитам продолжит расти.

На фоне санкций Запада и изменившихся экономических условий россияне стали чаще интересоваться льготными ипотечными программами. Об этом RT рассказали специалисты компании «ДОМ.РФ».

«Мы видим перераспределение спроса в пользу таких предложений. Если в прошлом году на ипотеку с господдержкой приходилось около 25% рынка, то уже в марте 2022-го её доля выросла до 40%. По нашим прогнозам, в будущем показатель может ещё увеличиться», — отметил директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» компании «ДОМ.РФ» Виталий Насонов.

По его словам, особой популярностью у граждан сейчас пользуется семейная ипотека. В марте 2022 года с помощью этой программы свои жилищные условия улучшили 26,6 тыс. семей — примерно на 40% больше, чем в феврале (18,8 тыс. кредитов), и в три с половиной раза больше по сравнению с мартом 2021-го (7,5 тыс.).

Более того, в апреле спрос на программу по-прежнему оставался высоким. По последним оценкам, за первые две недели месяца в рамках инициативы было выдано 10,6 тыс. займов на сумму 50,4 млрд рублей.

«Площадь приобретаемых по семейной ипотеке квартир составляет в среднем 57,6 кв. м, что соответствует площади современной двушки. Большим преимуществом программы является и то, что она позволяет не только купить жильё в новостройках или взять кредит на индивидуальное жилищное строительство, но и рефинансировать уже имеющийся кредит на строящуюся квартиру», — добавил Насонов.

Официально по условиям программы у семей с одним ребёнком или большим количеством детей, родившихся после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. При этом банки зачастую предлагают клиентам более низкий процент и выдают такие кредиты в среднем под 5,7%, отметили в «ДОМ.РФ».

Оформить заём по сниженной ставке можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны. Сама программа семейной ипотеки действует до 2024 года.

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Помимо этого, до конца 2022-го все россияне могут взять кредит на покупку недвижимости по льготной ставке 9% годовых. Как и в случае с семейной ипотекой, максимальная сумма такого займа зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Также до конца текущего года в России действует сельская ипотека. В рамках инициативы банки выдают займы по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых тем, кто хочет приобрести готовое или построить новое жильё на сельской территории. В Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предельный размер такого кредита составляет 5 млн рублей, а в остальных субъектах страны — 3 млн.

Более того, для жителей ДФО доступна программа ипотечного кредитования под 2% годовых. Оформить такой заём можно до конца 2024 года на сумму не более 6 млн рублей.

Отметим, что в рамках всех программ с господдержкой сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

«Субсидированные программы более выгодны для россиян, а их условия охватывают достаточно большую часть потенциальных заёмщиков. Особенно актуально это стало сейчас, когда рыночные ставки по ипотеке существенно выросли и в настоящий момент стартуют от 15% годовых», — объяснил в разговоре с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Процентный сдвиг

Напомним, что в конце февраля 2022 года на фоне масштабных санкций Запада в отношении России Центробанк резко повысил свою ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Такая мера была необходима для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания инфляции.

Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ российские банки начали поднимать проценты по жилищным кредитам. Как отмечал президент страны Владимир Путин, во второй половине марта рыночные ставки по ипотеке поднимались до 23—24% годовых.

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По мере стабилизации обстановки в экономике и финансовом секторе уже в апреле Банк России опустил свою ключевую ставку до 14% годовых. Кредитные организации также стали снижать проценты по ипотеке, однако уровень рыночных ставок всё ещё остаётся заметно выше по сравнению с началом года.

«Мы не исключаем, что в дальнейшем регулятор продолжит снижать ключевую ставку и к концу года она может достигнуть 12% годовых. Смягчение монетарной политики ЦБ позволит банкам вновь уменьшить проценты и по ипотечным кредитам», — предположил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его мнению, дальнейшее снижение рыночных ставок вместе с действием льготных программ позволит поддержать спрос в сфере недвижимости. Это, в свою очередь, должно простимулировать строительную сферу и сохранить объём ввода жилья в эксплуатацию на приемлемом уровне, считает эксперт.

Стоимость квадратных метров при этом продолжит расти, однако темпы удорожания недвижимости будут ниже инфляции, уверены специалисты. Напомним, что, согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России составит 18—23%.

«Предполагаемый рост цен на новостройки может составить около 6—7% до конца года, но всё будет сильно зависеть от спроса. Тем временем на вторичном рынке стоимость жилья, вероятно, скорректируется. Здесь возможно снижение цен примерно на 5% от сегодняшнего уровня», — заключил Николай Переславский.