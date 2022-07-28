«Оторвано от действительности»: почему руководство США отрицает наступление рецессии в стране

С апреля по июнь объём ВВП США снизился на 0,9% в годовом выражении. Экономика страны сокращается уже два квартала подряд, что может свидетельствовать о начале технической рецессии в стране, отмечают эксперты. Причинами сложившейся ситуации аналитики считают рекордную за 40 лет инфляцию, повышение налогов и процентных ставок, а также рост торгового дефицита и государственного долга. Руководство Соединённых Штатов пока официально заявляет об отсутствии рецессии и рисков её возникновения. В Вашингтоне ссылаются на по-прежнему низкий уровень безработицы и сохранение положительных тенденций в ряде отраслей. Однако экономисты предупреждают о рисках глубокого спада ВВП и вероятности наступления кризиса по аналогии с событиями 2008 года.

С апреля по июнь 2022 года объём валового внутреннего продукта Соединённых Штатов сократился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такие данные в четверг, 28 июля, сообщили в Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Ещё более пессимистичную оценку накануне представили в Федеральном резервном банке Атланты. По подсчётам его специалистов, в II квартале американская экономика сократилась на 1,2%.

Отметим, что с января по март 2022-го динамика ВВП США тоже была отрицательной. Тогда показатель уменьшился на 1,6% в годовом выражении.

Таким образом, экономический спад в Штатах продолжается уже два квартала подряд. Подобную ситуацию традиционно принято считать началом технической рецессии, рассказал RT аналитик информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«Рецессия — это один из этапов макроэкономического цикла, которому предшествует экономический бум. После того как экономика достигает своего пика, наступают циклический спад и депрессия, иначе именуемая кризисом. В последний раз США сталкивались с этим ещё в 2008 году», — объяснил Фёдоров.

Последовательное снижение ВВП в течение двух кварталов в Штатах также наблюдалось в первой половине 2020-го. Впрочем, на тот момент спад был вызван последствиями пандемии коронавируса и не был циклическим, пояснил эксперт.

По его словам, в последние годы США несколько раз удавалось избежать нового циклического кризиса. В частности, это стало возможным за счёт масштабного снижения налогов Дональдом Трампом в 2017—2018 годах и накачки финансовой системы деньгами для стимулирования спроса в 2020—2021-м. Тем не менее попытки отсрочить кризис всегда ведут только к разгону инфляции и более глубокому спаду экономики в будущем, подчеркнул Фёдоров.

В июне 2022-го уровень инфляции в США поднялся до 9,1% в годовом выражении. Достигнутые темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране стали максимальными с ноября 1981 года, свидетельствуют материалы американского Министерства труда.

«Начинающийся кризис в США и рекордную за 40 лет инфляцию можно назвать расплатой за непозволительную роскошь американских политиков, особенно в 2020—2021 годах, когда денежная масса в США была увеличена более чем на 35%. Такой объём напечатанных денег стал историческим рекордом и инфляционной бомбой под экономиками США и мира в целом», — предположил Алексей Фёдоров.

Gettyimages.ru

© Yuji Sakai

Помимо разгона инфляции, наблюдаемое снижение ВВП в США может быть связано с возросшим торговым дефицитом и повышением налогов в стране с приходом к власти Джо Байдена. Такое мнение выразила доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Хотя, по её словам, пока ещё рано говорить о реальном наступлении кризиса в Штатах, индикаторы американского рынка ценных бумаг действительно свидетельствуют о начале рецессии.

«На фондовом рынке уже наблюдается инверсия, когда доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных. Это верный признак того, что в США наступила рецессия. Ситуация при этом усугубляется и долговым кризисом», — отметила собеседница RT.

Объём государственного долга Соединённых Штатов сейчас составляет около $30,6 трлн, или 124% ВВП. При этом общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительства США сейчас эквивалентна 359% ВВП — то есть почти в 3,6 раза превышает размер американской экономики. Такие данные представлены в материалах Института международных финансов и Минфина страны.

Стадия отрицания

Любопытно, что с начала недели американские власти неоднократно заявляли об отсутствии рисков для рецессии в США. Так, президент Соединённых Штатов Джо Байден исключил подобное развитие событий, поскольку безработица в стране сохраняется на исторически низком уровне (3,6%), а инвестиционные процессы в экономике продолжаются.

«Надеюсь, от этого стремительного роста мы перейдём к росту стабильному. Увидим мы и некоторый спад. Но думаю, что рецессии у нас, бог даст, не будет», — подчеркнул Байден.

Эту позицию он повторил и 28 июля, завершив своё выступление перед прессой в Белом доме перечислением данных о количестве созданных рабочих мест и инвестициях бизнеса в американскую экономику. «По-моему, это не похоже на рецессию», — заявил глава государства и покинул помещение, проигнорировав вопросы журналистов.

Gettyimages.ru

© Chris Kelponis-Pool

Аналогичную позицию также озвучили министр финансов страны Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Как пишет ТАСС, главы обоих ведомств отметили, что рост американской экономики действительно замедляется, но рынок труда остаётся сильным, а многие отрасли чувствуют себя хорошо, поэтому речи о рецессии не идёт.

Впрочем, обратного мнения придерживаются специалисты Международного валютного фонда. Как сообщил 26 июля главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, вероятность того, что США смогут избежать рецессии, довольно мала.

Свою обеспокоенность ситуацией также выразил известный американский экономист, заслуженный профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Как сообщает Bloomberg, специалист не исключает вероятности глубокого спада экономики США. Отметим, что ранее учёный одним из первых предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года.

«Существует множество причин, по которым нас ожидает суровая рецессия, а также суровый долговой и финансовый кризис. Представление о том, что она (рецессия. — RT) будет непродолжительной и поверхностной, полностью оторвано от действительности», — заявил Рубини.

По его мнению, ситуацию серьёзно осложняет нынешняя политика ФРС США. С марта 2022 года Федрезерв для борьбы с инфляцией уже четыре раза поднял свою процентную ставку (с уровня 0—0,25 до 2,25—2,5% годовых) и в ближайшие месяцы намерен продолжить повышение.

Действия американского регулятора должны привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам в США, что позволит охладить экономическую активность в стране и тем самым сдержать дальнейшее повышение цен. В то же время политика ФРС рискует привести к ещё большему ослаблению экономики и более затратному обслуживанию госдолга.

«Во время предыдущих рецессий, например последних двух, у нас было масштабное денежно-кредитное и налогово-бюджетное смягчение. В этот же раз мы вступаем в рецессию, ужесточая денежно-кредитную политику. У нас нет бюджетного пространства», — добавил Нуриэль Рубини.

Gettyimages.ru

© Kent Nishimura / Los Angeles Times

По мнению Алексея Фёдорова, в ближайшее время руководство Соединённых Штатов, вероятно, продолжит отрицать факт наступления рецессии. При этом аналитик полагает, что подобные заявления властей могут ещё больше уменьшить шансы Демократической партии на осенних выборах в конгресс.

Также по теме «Дополнительный удар для доллара»: почему Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2010 года Китай сократил вложения в государственный долг США до минимума с 2010 года. Азиатская республика стала постепенно выводить деньги из...

«Кроме того, если бы Джером Пауэлл сейчас заявил о рецессии в экономике, Федрезерву уже нельзя было бы поднимать ставку. А это инфляционный тупик, который может привести к масштабной панике на рынке США. Именно поэтому Пауэлл вместе с Джаннет Йеллен продолжат свою линию непризнания рецессии точно так же, как всего полгода назад они не замечали рекордную инфляцию, называя её временной», — подчеркнул эксперт.

Следующее заседание по ставке ФРС намечено на 20—21 сентября. По словам Алексея Фёдорова, к этому моменту негативные тенденции в экономике могут стать уже откровенно кризисными. Как полагает Ольга Лебединская, для спасения ряда секторов можно было бы вновь снизить процентную ставку, но в этом случае придётся пожертвовать инфляцией.

«Повышение ставки — это быстрый и простой способ снизить инфляцию, который показал свою эффективность в России. Однако в США он может и не сработать, а лишь усугубить проблемы теперь уже реального сектора экономики и миллионов безработных. В Штатах велика роль ипотечного и долгового рынков. Кризис в этом секторе может мгновенно перейти на всю экономику. Для того чтобы спасти ипотечный и долговой рынки, ставки должны повернуться вспять, а это совершенно неразумно для инфляции», — заключила Лебединская.